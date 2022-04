Pilar Eyre: “Joan Carles va matar l’elefant i aquest, la seva monarquia”

Pilar Eyre acaba de publicar un llibre nou amb una base autobiogràfica, Cuando éramos ayer, centrada en la lluita antifranquista i la revolució que va viure Barcelona en els anys 70 i 80. Per tal de fer-ne promoció ha coincidit una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. Com era d’esperar, però, el protagonista de la conversa ha estat Joan Carles I tot coincidint amb el desè aniversari de l’escàndol amb l’elefant de Botswana: “Allò va marcar un abans i un després. L’emèrit va matar l’elefant, però l’elefant va matar la monarquia de Joan Carles I. Va ser una mort recíproca… És cert que va aguantar en el càrrec dos anys més, però va mantenir una conversa secreta amb Felipe González en la que el va convèncer per trucar Felip VI i dir-li que comencés el protocol d’abdicació”.

Amigos. Os espero en @maticatradio a las nueve y media. Contaremos toda la verdad. De Botwsana… y de Cuando éramos ayer. https://t.co/JTKcJaGCTy — Pilar Eyre (@pilareyre) April 14, 2022

Corinna Larsen, l’amant més coneguda de Joan Carles, ha assegurat en diverses entrevistes que l’episodi de Botswana va filtrar-se a la premsa amb la intenció de forçar-lo a abdicar: “La situació era insostenible. L’emèrit patia moltes caigudes, les ambaixades estaven enfadades perquè es presentava als Països Àrabs sense avisar, tampoc no agradava que es presentés de la mà de Corinna com si fos la seva segona esposa… La Casa Reial tenia tants fronts oberts per culpa seva que estaven desitjant que abdiqués, però ell no volia. Necessitava continuar sent rei perquè li funcionessin els negocis que tenia als Emirats i sempre deia que volia morir com a rei”, afirma Pilar Eyre.

Ella va ser de les poques periodistes que van atrevir-se a publicar que era un secret a veus que Joan Carles no es mantindria molt més en el poder. Per culpa d’això, la catalana hauria patit moltes conseqüències negatives: “A canvi de parlar obertament sobre els seus problemes vaig haver d’afrontar-me a burles, acomiadaments, mofes, intent de tapar la meva veu i de ridiculitzar-me”.

10 anys de la cacera de Joan Carles a Botswana | Youtube

Actualment, Joan Carles s’enfronta a un judici amb Corinna que pot arribar a comportar-li molts problemes. La seva examant vol que instaurin una ordre d’allunyament, el que suposaria un fet insòlit en una monarquia: “És molt fort que un home que ha estat cap d’Estat durant 40 anys hagi d’estar pendent de ser condemnat amb una ordre d’allunyament”. El que Pilar Eyre té clar és que Joan Carles no tornarà a Espanya: “Quan vaig saber que marxava, vaig adonar-me que la tornada a casa seria impossible. En cas que tornés tindria periodistes darrere seu tota l’estona preguntant-li quant ha robat. On viuria, a més a més? No tornarà i tampoc no donarà explicacions perquè tinc la teoria que ell creu que no ha fet res malament. Està convençut que ha fet tantes coses bones per a Espanya i per la democràcia que tot això supera les poques coses tèrboles que hagi pogut fer. Ell creu que és absolutament injust el que se li està fent i que tot és culpa dels independentistes catalans i els perroflautes de Podemos”.