Surten a la llum detalls inèdits de la cacera de Joan Carles a Botswana

La cacera de Joan Carles I a Botswana va suposar un abans i un després en el seu regnat. Avui se celebra, per dir-ho d’alguna manera, el 10è aniversari d’aquell escàndol. Espanya travessava una greu crisi econòmica, però el Borbó optava per gastar-se un autèntic dineral en una cacera a Àfrica amb els amics i l’amant, la famosa Corinna. La fotografia en la que se’l veia amb el rifle a la mà i el cadàver de l’elefant darrere va fer la volta el món, així com el vídeo en el que demanava perdó després que es filtrés que havia caigut durant l’excursió i necessitava ser operat: “Ho sento molt, m’he equivocat i no tornarà a passar“. Avui, Ok Diario publica un reportatge en el que titllen aquell dia com “l’inici del final del regnat de Joan Carles”.

“Va ser la gota que va fer vessar el got d’una societat farta de veure com Joan Carles I s’entregava a una vida de luxe i excessos, mentre que els espanyols afrontaven la pitjor crisi econòmica de la democràcia. Era com si hagués oblidat que era mortal i estigués desafiant la voluntat dels Déus”, escriuen. De fet, treuen a la llum la frase lapidària que hauria pronunciat Joan Carles a Corinna durant aquell viatge a Botswana: “Faig el que em dona la gana perquè per això sóc el rei d’Espanya“.

Joan Carles va acabar el viatge a l’hospital per culpa d’una caiguda que va fracturar-li el maluc, la que ara el diari relaciona amb l’estat d’embriaguesa que tindria: “El vi no faltava perquè l’emèrit havia portat al safari tot un carregament d’ampolles. Ell ja estava begut total, s’havia passat amb el vi”. El retorn a Espanya va arribar abans d’hora precisament per culpa de la caiguda: “El cap de seguretat del monarca va avisar a Corinna que el rei tenia una hemorràgia interna i que havia de ser operat perquè s’estava morint”.

La caiguda havia estat per culpa de la beguda, però ell no va deixar de prendre vi en cap moment: “En el vol de tornada no va perdonar unes copes de vi. Un dels passatgers del jet va comentar a García-Mochales que convencés el rei perquè deixés la beguda si l’havien de traslladar directament a quiròfan, però el cap de Seguretat no va atrevir-se”. El monarca donava instruccions perquè en tots els seus viatges mai no faltés pernil del bo, truita de patates, tonyina i sardines”. Una cacera que va precipitar la seva abdicació, que arribaria dos anys després.