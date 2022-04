El millor amic de Joan Carles revela com i on es troba realment

Joan Carles de Borbó és protagonista de l’actualitat des que publiquessin una fotografia oficial que el mostrava en companyia de la família després de molt de temps. De fet, no se’l veia amb Cristina i Elena des que es traslladés a Abu Dhabi fa més de dos anys. La fotografia va cridar molt l’atenció, però sobretot per la sospita de Photoshop que evidenciava. L’escàndol va ser tal que la Casa Reial va veure’s obligada a compartir una segona imatge poc després per demostrar que Pablo Urdangarin realment tenia peus i es trobava amb ells. Això va donar ales a una veïna de Sanxenxo per compartir una teoria conspiranoica que es viralitzava ràpidament, ja que donava arguments que demostrarien que tot seria una estratègia per ocultar que l’emèrit es troba a Galícia.

Joan Carles i la família, en la foto de la discòrdia | Europa Press

Vanitatis s’ha posat en contacte amb Pedro Campos, el millor amic de Joan Carles i també l’home que l’acull a casa sempre que es troba a Galícia. Com era d’esperar, ha negat que això sigui cert: “Què vols que et digui? Que estem aquí tots dos a la cuina i que Joan Carles s’està cuinant una truita francesa? No entenc d’on surten aquests comentaris i aquestes estupideses. Aquest matí ha estat molt intens amb una gran quantitat de trucades preguntant-me sobre aquesta visita. La veritat és que m’ho prenc a broma, però és per plorar. Una senyora s’inventa una història a Twitter i se la donen per bona. Demà un altre dirà que el president del Govern ha arribat en una nau espacial i es publica. Una bogeria absurda… És tot increïble”.

Pedro assegura que els amics que tenim en comú que han anat a Abu Dhabi s’han pogut reunir amb ell i l’han vist “físicament molt bé“: “S’ha aprimat i fa molta gimnàstica. Encara haurem d’esperar, però podrà tornar a Espanya”. Deixa clar que Joan Carles tornarà a Galícia aviat: “Crec que aquesta vegada sí que podrà venir. Res no és segur, però aquest campionat de vela és important i tindrà molta repercussió en el circuit nàutic internacional”.