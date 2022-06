Raquel Morillas, d’estrella de ‘Gran Hermano’ a treballadora de l’ONCE

Raquel Morillas va ser una de les concursants més mediàtiques de Gran Hermano, el reality que va canviar la seva vida fa ara 20 anys. Els primers anys va gaudir de moltíssima expectació mediàtica, però ara feia temps que no se sabia res d’ella. El més destacable era que sortia Noemí Ungría, una altra concursant amb qui va tenir un accident de trànsit molt greu en la que gairebé moren totes dues.

La parella va acabar separant-se de molt males maneres. De fet, l’última vegada que es van veure va ser als jutjats quan ella la va demandar per maltractament familiar: “No l’he perdonat. Va ser molt dur veure en una pantalla que em demanava sis mesos de presó per maltractament quan jo mai no he fet mal a ningú. No sé res d’ella i tampoc no la recordo. He tingut moltes parelles, la Noemí no ha estat l’única dona que ha passat per la meva vida”.

Raquel i Noemí, quan participaven a Gran Hermano | Telecinco

Raquel Morillas va tenir greus conseqüències físiques després de l’accident

Ella encara arrossega seqüeles físiques i psíquiques, uns problemes que han provocat que necessités teràpia durant molt de temps: “Encara em costa veure fotos d’aquella època… Un psicòleg em va dir que era normal veure fotografies del passat, de fet. No ajuda que recordi l’accident cada dia quan em miro al mirall. Ara bé, després de molta ajuda, he aconseguit ser feliç i no estar traumatitzada”, ha dit en una entrevista al Sábado Deluxe.

Raquel Morillas se encuentra en un buen momento: "Tengo la mejor pareja del mundo y tengo salud" ❤ https://t.co/bLf660cUzC — Telecinco (@telecincoes) June 13, 2022

Raquel Morillas de Gran Hermano revela que s’ha tornat a casar

Aquest testimoni ha donat ales a la presentadora per preguntar-li en quin punt es troba: “Em vaig casar el 2020 amb la millor parella del món. La vaig sorprendre en demanar cita per portar-la a l’Ajuntament i poder casar-nos. Tinc salut i una bona feina, així que estic molt contenta. Vaig travessar una època molt complicada en la que vaig estar enganxada al joc. Finalment he aconseguit superar aquesta addicció i ja fa sis anys que no jugo. També he deixat de publicar vídeos meus a la xarxa, ja que vaig notar que hi havia moltes persones que em criticaven perquè sembla que els molesti veure’m feliç. No trobo a faltar la televisió perquè ara tinc una vida molt tranquil·la i estic molt feliç amb el que tinc. Noemí no es va quedar amb res meu perquè vaig ser ràpida a l’hora de separar-me”.

La seva vida actual professional tampoc no té res a veure amb la que tenia llavors. Després de molta feina, ara les coses li van millor que mai. Ha explicat a què es dedica des que ha abandonat la feina de col·laboradora de televisió: “Ara treballo a l’ONCE, on venc cupons. Això és millor que em podria haver passat en tota la vida. Estic encantada i m’ho passo pipa amb la gent”.