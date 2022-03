Raquel Bollo esclata contra ‘Sálvame’

Raquel Bollo està molt enfadada. La setmana passada el programa ‘Sálvame’ va parlar amb el llogater de la casa on vivia fa uns mesos Raquel Bollo amb el seu xicot actual, qui assegura que la tertuliana de televisió li deu 20.000 euros (entre mensualitats i factures de la llum, l’aigua i el gas que van quedar pendents de pagament). A més, l’home assegurava que Raquel i la seva parella li van destrossar el jardí, de manera que l’ha hagut de treure tot i posar formigó.

Des del programa ‘Viva la vida’, Raquel ha respost a les acusacions que la titllen de morosa. “En primer lloc, vull dir que al llogater se li canvia la veu, però des que jo vaig començar amb la meva parella se l’ha atacat en diverses ocasions, però ell és anònim. Pel fet d’estar amb una persona pública no et converteix a tu en personatge públic. I ell mai ha fet cap exclusiva, i jo vigilo molt de no posar fotos a les xarxes socials amb ell. Per tant, vull deixar clar que ell és anònim, els hi agradi o no”, ha començat dient la també influencer.

Raquel Bollo a ‘Viva la vida’ | Telecinco

Seguidament, Raquel s’ha defensat de les acusacions: “Òbviament hi ha demandes en aquest assumpte. Una ja es va interposar, i ara estan amb una altra. Però es parla molt ràpid i la justícia és molt lenta. Totes les històries tenen dos cares. A ‘Sálvame’ només han mostrat la cara A, i ara es mostrarà la cara B, que es demostrarà en un jutjat”. I ha acusat als seus companys de ‘Sálvame’: “En aquell programa han dit que a mi m’han fet fora tres vegades d’una casa, i això ho hauran de demostrar”.

Raquel Bollo | Telecinco

Dret a l’honor

En aquest moment, intervé Terelu Campos per assegurar que Raquel Bollo no deu diners al propietari de la casa: “Jo he vist el contracte, la resolució, la firma, i es diu en quines condicions s’ha entregat aquest domicili”. “Tot està a mans de l’advocat, i que jo surti a la televisió no vol dir que no tingui dret a l’honor. A més, la meva parella no és pública. L’advocat considerarà què hem de fer. Demandarem a tothom que calgui”, ha assegurat sense miraments la tertuliana de ‘Viva la vida’.