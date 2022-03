Raquel Bollo deixa la televisió per sempre: “No em queden forces”

Raquel Bollo va arribar a ser una de les col·laboradores més influents de la premsa del cor. En un principi era coneguda per ser l’exdona del cantant de flamenc Chiquetete i, per tant, una membre més de la família d’Isabel Pantoja. Quan va arribar a Sálvame, ella era una de les millors informades sobre tot el que passava a Cantora i això va ajudar-la a guanyar molts minuts en antena. A poc a poc va anar perdent influència i contactes, fins al punt que va deixar d’interessar al programa del cor de Telecinco. Des d’allà va traslladar-se a Viva la vida, l’espai presentat per Emma García els caps de setmana. Com era d’esperar, als companys de Sálvame no els va agradar veure-la en el programa del cor de la productora de la competència i van començar una campanya mediàtica contra ella.

Aquesta mateixa setmana, per exemple, entrevistaven un home que assegurava ser l’antic propietari del pis de Raquel Bollo. Parlaven amb ell perquè revelava que Raquel li devia més de 20.000 €. Per si això no fos poc, també entrevistaven una exnòvia del fill de Raquel Bollo. Era ella l’encarregada de criticar encara més la tertuliana: “Raquel s’endeuta de tant en tant perquè viu per sobre de les seves possibilitats. Si ha d’escollir, abans paga una bossa de marca que la factura de la llum“.

Davant de tot això, aquest diumenge li donaven l’oportunitat de defensar-se a Viva la vida. El problema? Que aquesta situació la supera i no té forces per suportar més atacs després de tants anys: “Em considero una dona forta i tinc forces, però les vull gastar en la meva vida de fora de la televisió. La vull dedicar als meus projectes i il·lusions, que és el que em fa sentir bé. Jo m’alegro per tothom i em preocupo pels errors dels altres, mai no m’he alegrat d’un mal aliè… No vull estar tota la meva vida demostrant coses. Plorar és més necessari del que creiem, parla sobre això i sobre com ens sentim hauria de ser el més normal. No tinc més forces per continuar justificant-me públicament i donant explicacions. Sóc humana i tot això m’afecta. Arribo a casa i els meus pares no volen preguntar-me per la feina i em fa mal que pateixin”. La dissenyadora s’ha quedat sense forces i ha deixat caure que deixa la televisió per sempre.

Raquel Bollo pren una decisió radical sobre el seu futur professional | Telecinco

La presentadora reflexionava després d’escoltar-la: “No has de demostrar res a ningú. T’has convertit en la teva pitjor enemiga. La gent ha de saber com som fora. Jo avui en tu he vist una dona derrotada, desconsolada, plorant i dient que marxa“. Aquesta podria ser la darrera entrevista de Raquel Bollo a televisió, que passaria a centrar-se en els negocis que té fora d’aquest món. El temps dirà si la decisió és ferma o si simplement es tracta d’un mal moment.