Primeres declaracions d’Isa Pantoja sobre l’herència de la seva mare

Per fi Isa Pantoja s’ha pronunciat sobre la notícia que va veure la llum la setmana passada segons la qual la seva mare, Isabel Pantoja, hauria anat al notari i hauria desheretat el seu fill, Kiko Rivera, i la seva filla, Isa Pantoja, i deixaria tots els seus béns al seu germà Agustín Pantoja, amb qui viu a Cantora i que l’acompanya arreu. Aquest dilluns, Isa Pantoja participava a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana, i ha parlat sobre aquesta notícia bomba que ha sacsejat el món dels mitjans de comunicació del cor.

Isabel Pantoja | Telecinco

Ha estat la periodista Paloma García-Pelayo qui ha confirmat la informació que va donar Gema López al programa ‘Sálvame’: “Ratifico la informació de Gema, la teva mare es va posar en contacte amb la notaria, amb la que té un tracte personal, i en un moment en què estava molt enfadada només repetia ‘Vull desheretar-los a tots’. En aquell moment, la notària li diu que no tots els desitjos de desheretar als fills es poden dur a terme. I en aquell moment, per suposat, estava allà el teu tiet Agustín”.

“Soc jove i puc treballar per mi mateixa”

“Jo no sé res, però a mi no m’importa a qui deixi la seva herència. És molt lliure de fer el que vulgui. Ha treballat durant molts anys per mantenir-nos a tots. No m’importa. El que m’importa és la seva salut, sinó com està ara. Però això no ho dic per fer veure que soc la millor filla del món, sinó perquè tinc dues mans i dos peus, i soc molt jove encara, com per poder treballar per mi mateixa. I de debò que penso que ella pot deixar el que vulgui a qui vulgui”, ha dit molt contundentment la filla d’Isabel Pantoja.

Isa Pantoja – Telecinco

En aquest sentit, ha afegit: “El que em preocupa i em crida l’atenció no és que no em vulgui deixar res d’herència, sinó la raó per la qual ho faria. El que a mi em podria afectar és que al·legués maltractament psicològic per part meva, perquè crec que jo m’he penedit de moltes coses que he fet i estic intentant fer tot el possible per poder estar bé amb ella. I jo no soc responsable dels actes del meu germà, ni de ningú”.