Preocupació a Kènia: creix el nombre d’homes que moren mentre practiquen sexe

La premsa de Kènia està alarmada per l’augment del nombre d’homes que moren al país mentre practiquen sexe. Així ho recull Nairobi News, que explica el darrer cas de què es té constància. El cas és el d’una parella de la ciutat de Nairobi que el passat cap de setmana va quedar a casa d’ella per tenir una cita romàntica. Segons la dona, que li ha explicat a la policia, els dos van quedar a casa seva, van sopar i van tenir sexe. Va ser llavors quan l’home, Douglas Fundi Muthuri, va perdre el sentit i ja no es va recuperar. Només tenia 47 anys i el que més ha impactat la premsa local és que no és l’únic cas al país.

La dona no ha donat detalls de la manera com practicaven sexe, però el cas és que l’home va morir mentre ho feia i la policia està investigant els fets. Quan van arribar a la casa l’home ja havia mort i es van centrar en investigar què li havia passat. A la seva butxaca hi van trobar diverses substàncies que podrien haver-li causat la mort, com ara furosemida, una medicina diürètica que s’utilitza per evitar la retenció de líquids. També tenia viagra, el que en combinació amb la furosemida li podria haver acabat causant la mort.

Una combinació letal que preocupa la policia per l’increment de casos

En un comunicat recollit per la premsa local la policia informa que després de sopar van tenir intimitat durant una hora i, mentre feien l’acte, la víctima va tenir dificultats per respirar i després va perdre el sentit. La mort podria haver estat causada per la combinació de substàncies o pel mal estat de la viagra, el que preocupa les autoritats locals per l’augment de casos d’homes morts mentre practiquen el sexe.