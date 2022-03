La catifa vermella dels premis Ídolo, atrevida i amb Dulceida al capdavant

Dulceida va ser la creadora del concepte influencer a Espanya. La catalana va començar a explicar la seva vida a través de la xarxa, tot sense arribar a imaginar-se que faria popular una professió de la que ara viuen centenars de persones a tot el país. Ella en va ser la pionera i també ha estat la primera en crear uns premis que començaran a entregar guardons als millors influencers de l’any. Aquesta nit han celebrat la primera gala dels multitudinaris premis Ídolo, que han reunit les celebritats més famoses d’Instagram. La cerimònia ha tingut Ana Milán de presentadora, qui anava donant pas als premiats. I com és habitual en aquest tipus d’esdeveniments, del que més s’ha acabat parlant ha estat dels conjunts estilístics de les convidades que van passar per la catifa vermella. Quines van ser les millors vestides?

Comencem per l’amfitriona, Dulceida. La de Badalona acostuma a confiar en el dissenyador Ze García, que torna a signar el minivestit que va dur a l’arribada. De color verd potent, amb volants, transparències, tul i una llarga capa que alhora feia de cua. L’abella reina de les influencers ha trencat amb Alba Paul, però continuen tenint bona relació i ha volgut convidar-la a aquest dia tan especial per a ella. En el seu cas, la de Girona ha optat per un conjunt de jaqueta i pantaló en color fúcsia amb detalls en vermell.

Dulceida, la reina de la primera gran nit per a les influencers | Instagram

Així anava vestida Alba Paul, que va ser l’encarregada d’entregar un premi | Instagram

Pel que fa a la resta de convidades, va destacar la presència de Laura Escanes. En el seu cas, va rebre una molt bona sorpresa en ser premiada quan no s’ho esperava. També ella escollia Ze García com a dissenyador, qui havia preparat un vestit negre amb lluentons, escotat i amb guants transparents: “Gràcies a tots vosaltres per donar-me suport i estar en cada pas que faig, en els moments més fotuts i en els de més felicitat”. I si continuem amb les catalanes, també vam poder veure la presentadora de 8TV Ares Teixidó i la seva parella, Bruna Bravo; totes dues de color negre amb uns dissenys molt elegants.

Laura Escanes ha agraït el premi | Instagram

Ares Teixidó i Bruna Bravo optaven pel color negre | Instagram

Una de les influencers més populars del moment és María Pombo. Ella també va deixar-se captivar per l’elegància i sofisticació del color negre amb un vestit llarg fins als peus d’Etro, amb la panxa enlaire i els cabells sense recollir. La seva amiga íntima, la també creadora de contingut a Instagram Maria Fernández-Rubes va escollir el mateix color, però en el seu cas es tracta d’un vestit escotat molt més sensual que deixava al descobert una de les cames.

Etro signa l’original disseny de María Pombo | Instagram

María Fernández-Rubies va triomfar amb un disseny sensual | Instagram

Si hi havia algú que no podia faltar a aquesta cita era Madame de Rosa, la millor amiga de Dulceida. Les dues influencers van juntes a les desfilades de les setmanes de la moda des de fa anys, el que les ha unit moltíssim. En aquesta ocasió, ha sorprès amb un model de patró estrambòtic de Roberto Diz: de color rosa fúcsia i amb pantalons de cuir en vermell. I la gran sorpresa de la nit ha arribat amb Luna Serrat, la neta del gran compositor català. Està decidida a ser una autèntica influencer i també ha participat en l’esdeveniment. Com? Amb un look molt atrevit i escotat en color negre amb lluentons.

Madame de Rosa ha escollit un dels dissenys més originals | Instagram

Luna Serrat vol guanyar-se la vida com a influencer | Instagram

Aquesta ha estat la nit més important per a les creadores de contingut a Instagram. Moltes d’elles han vist recompensada la seva bona feina, mentre que d’altres intenten fer-se un pas en aquest món. Tot fa indicar que aquest pot convertir-se en un dels actes socials més importants de la temporada, per la qual cosa caldrà estar molt atents de cara a l’any vinent.