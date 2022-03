L’anècdota més curiosa de Pilar Rahola: “Joan Carles I va tocar-me un pit”

Pilar Rahola és un personatge televisiu molt i molt potent. La periodista catalana és una de les tertulianes polítiques més estimades del país, però ha demostrat moltes vegades que pot tractar altres temes amb la mateixa fluïdesa. Al que no ens té acostumats és a què parli de la seva vida privada, per la qual cosa ha sobtat tant la seva intervenció a El Circ de Frank Blanco. El presentador ha volgut pujar de to l’entrevista que li ha fet en el programa de 8TV i, per sorpresa dels teleespectadors, ella li ha seguit el joc. Més desinhibida que mai, Pilar Rahola ha fet unes confessions molt picardioses sobre la seva vida sexual.

Casada amb el Robert des de fa molts anys, la parella hauria tingut una vida íntima d’allò més fogosa. Cal recordar unes declaracions del marit fa un temps, quan va dir que havien trencat el llit quatre vegades. Ara ella n’ha donat més detalls: “Ell és de Navarra i és un tiarrón molt imaginatiu. Jo crec que no hi ha cap racó de casa que no hàgim tastat… És com això que estàs fent truita de patates, sento algú darrere i comença a fer-me uns carinyos“. Ja a la nit de noces haurien demostrat com anirien de forts: “L’hotel on ens vam casar ens van deixar la suite reial perquè l’acabaven d’estrenar. No sé què va passar amb la banyera, que estàvem jugant i el Robert va trencar el marbre”.

A més a més, ha volgut canviar de tema i explicar com va ser la trobada més incòmoda que ha tingut amb Joan Carles de Borbó: “Arribo a La Zarzuela. Jo li estava parlant al rei del dret d’autodeterminació dels catalans, el que no li feia gens de gràcia, i en un moment determinat es posa dempeus i em diu: “Què portes allà?”, tot assenyalant el pin que duia a la samarreta, que era un pin de la República, de l’any 32, amb la bandera catalana pintada a mà i una imatge del Macià. Va començar a tocar-me el pit amb l’excusa que no duia el pin ben posat, encara que jo insistia en què sí que el tenia ben posat. I, en aquell moment, em vaig quedar catatònica i incapaç de reaccionar. Ell va tornar a seure i va continuar parlant com si res”.

Segons la impressió que va tenir Rahola llavors, considera que va ser un gest per demostrar-li que ell tenia poder: “No li poso cap connotació eròtico-festiva, només de poder. Jo vaig sortir d’allà i vaig pensar que no ho havia d’explicar perquè quedaria com una imbècil tot sent una dona republicana, feminista i tal… i m’acabava de tocar el pit el rei! Com expliques això en els anys 90? Ho vaig dir només a la família, però al cap dels mesos em va trucar un d’aquests que feia anècdotes reials i em pregunta què va passar. Em va dir que Joan Carles mateix li va explicar que havia tocat un pit “a la republicana esa“. “Normalment li hagués fotut una cop de peu als collons, però era el rei”, ha afegit.

Una anècdota que recordarà sempre, tenint en compte la gravetat i el surrealisme que l’envolta. La periodista catalana ha estat esplèndida en una entrevista molt completa en la que ha mostrat la seva cara més divertida i simpàtica, la que Frank Blanco i els col·laboradors han sabut esprémer.