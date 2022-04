Pilar Eyre treu a la llum que va estar a punt de morir: “Tenia tuberculosi”

Pilar Eyre és en un personatge indispensable per conèixer les notícies més destacades de la família reial espanyola. La periodista catalana fa anys que s’especialitza en aquest tipus d’informació, la que domina a la perfecció. Té molta repercussió mediàtica i això l’ha acabat convertint en personatge d’actualitat. La seva vida privada també interessa, el que demostra que ara s’estigui parlant molt d’ella per la confessió personal que ha fet en una entrevista a Divinity. La sorpresa? Que ha reconegut que va estar a punt de morir quan encara no tenia els 30 anys.

“El meu pensament abans d’anar a dormir era que aquella seria la meva última nit… i vaig estar així durant molts mesos. Els metges deien als meus pares que no em podrien salvar perquè m’havien diagnosticat tuberculosi i era greu”, reconeix. Fins ara no havia volgut explicar-ho, però creu que ha arribat el moment. I com ho ha fet? D’una manera molt original, a través de la protagonista de la seva última novel·la: “Ho he volgut revelar a través de la Sílvia a Cuando éramos ayer“, un llibre que podria haver estat la seva autobiografia.

La carrera professional de la Pilar Eyre ha estat meteòrica. Té molt bones crítiques com a periodista gràcies a les exclusives que encadena i també es guanya bé la vida com a escriptora. A televisió han aparegut alguns personatges al llarg d’aquests anys que l’han criticat molt i han atacat la seva credibilitat. Ara treu a la llum que ha arribat a plantejar-se abandonar el periodisme. Qui l’hauria convençut per no fer-ho hauria estat Luis Pliego, director de Lecturas, que li hauria recordat per què segueix en això en una trucada que hauria acabat amb Pilar Eyre a terra cridant que no podia ser.

Pilar Eyre revela detalls de la vida privada de tant en tant | TVE

La periodista i escriptora reconeix que està molt il·lusionada amb la publicació d’aquest nou llibre de ficció, en el que ens trasllada a la transformació de Barcelona en els anys 70. Espera que aquest es converteixi en un nou èxit de vendes i que li permeti poder continuar compaginant dues professions que l’entusiasmen.