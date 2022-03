Pilar Eyre: “Cristina de Borbó va dir que no perdonaria mai a Urdangarin”

Pilar Eyre s’ha assegut al programa ‘Deluxe’, de Telecinco, per parlar de Cristina de Borbó i d’Iñaki Urdangarin. La periodista experta en casa reial ha revelat que ell acabarà treballant al F.C. Barcelona i que “terminarà vivint del club”. I, seguidament, s’ha referit a la filla de Joan Carles de Borbó i Sofía, i sobre com va rebre la notícia que el seu marit havia estat enxamptat amb una altra dona passejant per la platja.

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó – Europa Press

“Això no ho hauria de dir, però la pròpia Cristina va voler parlar amb la revista ‘Lecturas’ per deixar les coses clares. El que jo vaig publicar és informació directa de la infanta”, ha revelat Pilar Eyre deixant a tothom absolutament bocabadat. “Ella es va voler separar des del primer moment en que va veure les fotografies, i si no van parlar de divorci en el comunicat va ser només perquè Iñaki estava pendent d’obtenir el tercer grau i havia donat com a domicili Ginebra”, ha continuat relatant la periodista.

“Em va dir que el matrimoni estava trencat”

A més, l’experta en Casa Reial ha explicat més coses de les que li va dir Cristina de Borbo: “Em va dir que no el perdonaria mai, que aquestes imatges per a ella suposaven tornar a començar, que el matrimoni estava absolutament trencat i que a ella només l’importaven els seus fills”.

Iñaki Urdangarin – Europa Press

I encara hi ha més: “També va dir que estava emprenyada amb altres revistes perquè havien publicat unes imatges d’ella a l’aeroport de Ginebra on se la veia feta pols, i molt deprimida, i que havien explicat que estava molt trista perquè volia tornar amb Iñaki, però a mi em va dir que no tornaria mai de la vida amb ell, i que el matrimoni estava totalment trencat”, ha relatat.

En aquest moment, Jorge Javier Vázquez ha aprofitat per fer una reivindicació: “No es pot fer entreteniment donant una noticia per la tarda i en altres programes de la mateixa cadena, sense cap tipus d’informació, desmentir-la. No es pot. Perquè estem destrossant un entramat sense cap necessitat, perquè maregem a l’audiència, i al final no sap si se l’està enganyant o no. I estic fins els nassos”.