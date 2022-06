Els famosos catalans enlluernen la catifa vermella dels ‘People in red’

La People in red s’ha celebrat a Barcelona aquest dijous, en una cerimònia al MNAC que ha reunit algunes de les cares més populars del star-sytem català. Es tracta d’una gala solidària que se celebra cada any, encara que aquesta ocasió era encara més especial per dos motius: el primer, que suposava un retrobament de manera presencial després de dos anys de pandèmia i que es commemoraven els 30 anys de la fundació que lidera el metge Bonaventura Clotet. Sempre s’havia dedicat a la investigació de la sida, però arran de l’esclat del coronavirus s’ha transformat i ha anat més enllà, tot ampliant-se a tota la resta de malalties infeccioses.

Els presentadors de la gala han estat Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, un matrimoni d’èxit que s’està acostumant a posar-se al capdavant de cites com aquestes després de les bones crítiques que van rebre pel seu paper als premis Goya. El Tot es mou de TV3 els ha entrevistat tot just abans de sortir a l’escenari, un moment que ambdós han aprofitat per posar de relleu la tasca dels metges i els investigadors sobretot arran de la pandèmia. A més a més, també han volgut aplaudir la presència de Joan Manel Serrat, que feia un petit parèntesi en la seva última gira per poder estar-hi present i interpretar un parell de cançons.

Vestits de vermell -o amb complements d’aquest color en el cas del presentador- per a l’ocasió, han destacat la “càrrega potent” que té aquesta gala: “El nostre paper és aconseguir que tothom estigui a gust, els treballadors de la fundació i tota la gent que hi col·labora amb donacions que fan molta falta. Tothom aquell que és aquí ho fa de veritat, tenim ganes de la People in red perquè és molt més que un simple esdeveniment. Hem de continuar donant força a una fundació tan important i hem de continuar celebrant gales com aquesta per conscienciar la gent que és molt important col·laborar amb la causa… sobretot després de dos anys marcats, precisament, per una malaltia infecciosa. Aquí vivim un esperit festiu, però sense oblidar que estem donant suport a la lluita contra les malalties”.

La reportera ha volgut saber què els posa vermells a ells dos, el que han respost amb sinceritat. Andreu Buenafuente diu que el posa molt nerviós la gent que fa el mico sense una finalitat humorística: “L’estupidesa humana està molt estesa… de la qual jo també en participo, d’acord. Però aquells que fan bajanades sense voler fer riure? Els fondria a tots”. La seva dona, l’actriu Sílvia Abril, ha reconegut que es posa vermella de ràbia en moltes ocasions: “Les injustícies em fa molta ràbia, sí”.

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, els presentador de la gala | TV3

Els presentadors, amb Marc i Aina Clotet | Instagram

Marc Clotet i Natalia Sánchez

La gala dona suport a la fundació de Bonaventura Clotet, un dels metges més prestigiosos de tota Catalunya. Els seus dos fills no s’han dedicat a la medicina, però col·laboren sempre en aquests esdeveniments. L’actriu Aina Clotet no se l’ha perdut, com tampoc no ho ha fet el seu germà Marc Clotet. L’actor i membre del jurat d’Eufòria ha acudit a la catifa vermella en companyia de la seva dona, la també actriu Natalia Sánchez -de qui s’ha parlat molt recentment per demostrar que ha après el català perfectament en poc temps-. Tots dos han aparegut ben somrients i enamorats, com és habitual. La protagonista de Los Serrano ha enlluernat amb un vestit vermell que ha demostrat que ha recuperat la figura després de dos parts amb molt poca diferència de temps.

Marc Clotet i Natalia Sánchez a la People in red | Instagram

Natalia Sánchez, impressionant de vermell | Instagram

Els altres convidats

Ells no han estat els únics convidats. Pel que fa als personatges coneguts catalans, cal destacar la presentadora del Preguntes freqüents de TV3: la Cristina Puig, que ha acudit amb un vestit d’estampat geomètric, la periodista no ha volgut perdre’s aquest esdeveniment, el que podria ser l’últim amb el Faqs en emissió tenint en compte que TV3 ha decidit eliminar-lo de la graella la pròxima temporada.

També hi hem pogut veure l’humorista barceloní, Carlos Latre. I pel que fa a actors? Doncs destaca la presència de la Toni Acosta i de l’Omar Ayuso, un dels protagonistes d’Élite. També hi hem vist celebritats com la Lucía Rivera, la filla del torero Cayetano Rivera i l’actriu Blanca Romero que està triomfant com a model i influencer.

Cristina Puig i el marit, a la gala People in red | Instagram

Carlos Latre, a la gala solidària | Instagram

Toni Acosta i Omar Ayuso, amb Marc i Aina Clotet | Instagram

Lucía Rivera tampoc no es perd la gala benèfica | Instagram

El Miki Nuñez posa amb la xicota

Finalment cal destacar la presència del Miki Nuñez, l’exconcursant d’Operación Triunfo que actualment està triomfant com a presentador d’Eufòria. El jove terrassenc ha acudit a la gala benèfica per donar suport a la causa, un objectiu que comparteix amb la seva xicota. La també cantant catalana Sara Roy l’ha acompanyat i ha posat amb ell en una de les primeres fotos oficials de la parella. Amb un vestit vermell molt maco, tots dos han demostrat que formen una de les parelles de moda.

Miki Nuñez a la People in red | Instagram