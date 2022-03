Pedro Sánchez tindrà la seva pròpia sèrie. El president del govern espanyol vol mostrar “la seva cara més humana” en un especial de quatre episodis que dirigirà el cineasta Curro Sánchez Varela, qui també va estar darrere del documental de Malú i del de Paco de Lucía, gràcies al qual va guanyar un Goya. La productora Secuoya Studios ha començat el rodatge d’un projecte que busca treure a la llum la dimensió més personal i més humana de La Moncloa. Volen retratar el dia a dia de la presidència del govern. I com ho faran? Seguiran el líder del PSOE i el seu personal més proper a dins i fora de La Moncloa, que acabarà convertida en un personatge més.

“Ara que vivim temps tan estranys, tenir la possibilitat de tenir un accés tan transparent, lliure i honest al dia a dia de la presidència del govern espanyol, fa apreciar més que mai el fet de viure en un país democràtic, en el que els seus ciutadans tenen garantides les seves llibertats. Crec que és un fet diferencial i molt valuós tant per a l’equip com per als teleespectadors”, ha dit el director. I afegeix: “Volem mostrar les dues facetes de Pedro Sánchez, la institucional i humana. A més a més, volem honrar prestigiar tot l’equip de treballadors que, en molts més casos, arriben a més de quatre dècades treballant al servei de diferents presidents de la democràcia en el complex de La Moncloa”.

La sèrie documental suposarà la primera participació de Pedro Sánchez en un format similar. De fet, mai abans s’havia fet una cosa així a Espanya. Volen posar el focus en els aspectes més personals i quotidians, allunyat dels arguments purament polítics.

A través de cuatro episodios, el cineasta Curro Sánchez Varela, mostrará el lado más humano de quienes trabajan en @desdelamoncloa y del propio presidente del Gobierno @sanchezcastejon. #SecuoyaStudios pic.twitter.com/qDzrfJ6nt3 — Secuoya Studios (@SecuoyaStudios) March 9, 2022

La notícia ha sorprès molt a Twitter, el que s’ha omplert de comentaris crítics de gent que adverteix que aquest projecte provocarà que Pedro Sánchez tingui “encara més ego i vanitat del que ja té”. Deixant de banda els detractors, queda clar que el documental generarà molta expectació i que hi ha ganes de veure com actua a dins de La Moncloa… encara que sigui conscient que les càmeres l’estan gravant i això influirà en el seu comportament.