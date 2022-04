Crítica demolidora de Pedro Ruiz contra ‘El Hormiguero’: “Por o censura?”

El Hormiguero és un dels programes més vistos de la televisió. Fan una audiència increïble, però això no només és sinònim de bones crítiques. Tenen moltíssims detractors, entre els que ara s’ha afegit un actor i escriptor que els ha deixat verds a Twitter. Parlem de Pedro Ruiz, un artista que ha fet servir el seu perfil de la xarxa social per evidenciar la seva indignació i el seu enuig cap al xou. El problema? Que veu molt malament que mai no l’hagin convidat quan té una carrera tan exitosa: “A hores d’ara ja sé -i ho dic perquè m’ho pregunten- que mai no aniré a El Hormiguero. Mai no m’hi han convidat. És el seu dret. El temps, a més a més, ja ha passat”.

Quines creu que són les raons que expliquen aquest possible menyspreu del programa? Pedro Ruiz no es talla a l’hora de dedicar-los unes quantes acusacions: “Desinterès? Esquira? Criteri? Pot? Censura ad hominem?“, diu tot relacionant-ho amb un atac personal que li fa molta ràbia. El presentador de televisió deixa anar, per una altra banda, un comentari amb el que continua atacant l’espai d’Antena 3: “He sentit que els convidats que han anat 15 o 20 vegades al programa tenen una targeta VIP o Infinity, signe d’importància. Aquells els qui no hi anirem mai ens farem una targeta Verge, un altre tipus d’importància”.

Por cierto, como estrambote… He escuchado en @OndaCero_es que los invitados que han ido 15 o 20 veces tienen tarjeta VIP o INFINITY. Signo de importancia. Los que no iremos nunca vamos a hacernos la Tarjeta VIRGEN. Otro tipo de 'importancia'. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 28, 2022

Pedro Ruiz critica Telecinco des del perfil de Twitter

Com era d’esperar, aquest missatge ha tingut moltes reaccions. La gran majoria dels seus seguidors s’ha sumat a la crítica cap al programa i, especialment, contra el seu presentador. Aquesta no és la primera crítica que hi deixa anar, més aviat tot el contrari. És més que habitual veure’l parlar malament d’algun famós a través de la xarxa, el que també ha fet recentment sobretot des que comencés la gran crisi de Sálvame. Els ha deixat verds, també a través d’una advertència a Rocío Carrasco en la que li deia que anés amb compte perquè estava convençut que els companys del programa del cor de Telecinco s’estaven aprofitant d’ella.

Qui fos presentador de TVE no té molts amics a Telecinco, el que demostra que parli malament d’ells dia sí dia també. Poc abans també va criticar l’estrena de la nova edició de Supervivientes, un programa que tampoc no li agrada: “Ja ha començat aquesta cimera cultural anomenada Supervivientes! Les exigents proves d’aquest any són Desafiament d’insults sense parar, Penediments plorats amb playback, Lluita lliure d’egos morenos i Sublimació de la diarrea oculta. Les universitats estan geloses”, deia la setmana passada.

També va voler dir la seva sobre la polèmica entrevista que van fer des de Viva la vida, el magazín que emeten a Telecinco els caps de setmana. Ens referim a la controvertida trucada en directe de Pepe Navarro, que va carregar contra Ivonne Reyes sense cap mena d’escrúpol. I què opina Pedro Ruiz al respecte? Que Pepe Navarro va assimilar que no hi havia solució per acabar amb la immundícia més enllà de parlar dels patrocinadors. Va trucar a Viva la vida i va demanar que dediquessin una investigació pe parlar dels directors i productors de la cadena. Van tallar la trucada. Llibertat pura”, va ironitzar ell llavors.

Pedro Ruiz participa a Las tres puertas | TVE

Queda clar que Pedro Ruiz no es calla les coses, sobretot pel que fa a la televisió. No vol trepitjar Telecinco ni en pintura i ara critica públicament El Hormiguero perquè mai no l’han convidat. Caldrà veure si aquesta postura tan radical i crítica l’ajuda a aparèixer més en antena… o si acaba sent tot el contrari.