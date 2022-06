Telecinco admet la derrota i reincorpora Paz Padilla per evitar el judici

Notícia bomba a Mediaset. El grup mediàtic ha arribat a un acord in extremis amb Paz Padilla per evitar el judici, el que acaben de confirmar en un comunicat molt inesperat. Després de tot, l’andalusa tornarà a la cadena i reprèn el contracte que tenia amb ells tal com estava fins que la fessin fora. Cal recordar que Telecinco va acomiadar la presentadora el passat mes de gener, el que van justificar amb un argument molt pobre. Deien que no podien permetre que abandonés el plató de Sálvame quan encara quedaven un parell d’hores d’emissió, el que va passar el 20 de gener quan va marxar del programa entre llàgrimes després que Belén Esteban l’humiliés i l’acusés de negacionista.

Aquesta actitud l’havien tingut molts companys abans i cap d’ells no havia estat acomiadat, el que va donar ales a la presentadora per demandar el programa per fer-la fora d’una manera improcedent. Aquest divendres havien de celebrar-se la primera vista d’aquest cas, però els advocats de les dues parts haurien optat per arribar a un acord abans de tal manera que poguessin evitar-se aquest enfrontament als tribunals.

El que cal destacar aquí és que aquesta decisió de reprendre el contracte era la més inesperada. La situació deixava tres opcions. La primera era aquesta, que la reincorporessin al seu antic lloc de feina com si res no hagués passat. Després, que Paz guanyés el judici i Telecinco hagués de pagar més d’un milió d’euros. O, finalment, que el jutge considerés que havia estat un acomiadament just i tot quedés aquí.

Mediaset España y Paz Padilla retoman su contrato https://t.co/GhmnYlfO0D — Mediaset España (@mediasetcom) June 10, 2022

Paz Padilla podria presentar un programa nou

Tots pensaven que ella no acceptaria la possibilitat de tornar a Sálvame després de com l’han tractat, especialment des que la veiéssim criticar el programa públicament. Finalment sembla que s’ha empassat l’orgull i ha decidit acceptar la proposta de la cadena, que li ofereix el mateix sou i les mateixes condicions que tenia abans. La reincorporació no serà immediata, per això, ja que Paz Padilla havia iniciat uns projectes professionals que ara haurà de continuar abans de tornar al seu lloc de feina.

D’aquesta manera tan contundent i abrupte acaba el litigi entre la presentadora i la cadena. Ara bé, els dubtes sobre el seu futur comencen a multiplicar-se ràpidament. Realment tornaran a posar-la al capdavant de Sálvame com si res no hagués passat? Aquesta opció no sembla gaire probable a simple vista, per la qual cosa sembla més lògic que creïn un programa nou per donar-li sortida. La cancel·lació de Viva la vida, el magazín que presentava Emma García els caps de setmana, deixa la porta oberta a la creació d’un espai nou. Aprofitaran aquesta franja buida per donar una altra oportunitat a l’humorista? Caldrà esperar per conèixer més detalls sobre la reincorporació i també sobre què pensa Paz Padilla de tot plegat.