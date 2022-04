Paz Padilla promociona la masia que lloga a Girona per 3.000 € la setmana

Paz Padilla s’ha quedat sense feina a televisió des que Sálvame decidís castigar-la per marxar en directe del programa. Ara bé, això no vol dir que s’hagi quedat arruïnada perquè l’actriu es troba de gira amb la seva obra de teatre i també és propietària de diversos negocis. Entre ells, destaca la masia que té a Catalunya, anomenada Can Miquelet. La lloga per 3.000 € la setmana, un preu elevat que intenta justificar en un vídeo en el que mostra totes les comoditats i luxes que ofereix la casa.

Construïda el 1700, fa més de vint anys que la té en propietat. En la seva pàgina web la ven com un lloc “ideal” per desconnectar i gaudir d’unes vacances tranquil·les en plena natura. La casa rural consta de cinc habitacions molt grans i un apartament independent amb dues habitacions. Ofereixen piscina, una terrassa exterior amb vistes, barbacoa i xemeneia. L’interior està dividit en 500 metres quadrats, tots ells decorats en un estil rústic. En total poden allotjar-se fins a 14 persones, les que podrien gaudir de l’entorn de Vilamarí al Pla de l’Estany.

Paz Padilla mostra com és la masia que té a Girona | Instagram

També compta amb una terrassa exterior | Instagram

I pel que fa als interiors, tot està decorat com la típica masia catalana. Totalment reformada, està recoberta de parquet i ofereix mobles en tons marrons i beix d’alta qualitat. En el menjador, fins i tot, tenen un piano a disposició dels visitants. En els lavabos ofereixen la clàssica banyera rústica, en color blanc i petits elements de decoració. La cuina, per la seva banda, és tota de fusta i compta amb una finestra gegant que ofereix vistes al bosc. A més a més, la casa també disposa d’una sala de jocs amb billar i alguna màquina recreativa.

Així és el menjador que ofereix la masia, amb piano inclòs | Instagram

També el lavabo està decorat amb un estil clàssic | Instagram

La cuina de la masia és gran i té vistes a la natura | Instagram

També compta amb sala de jocs | Instagram

Paz Padilla ha compartit un vídeo a Instagram en el que promociona aquesta propietat, la que lloga per guanyar diners i poder mantenir-la. La presentadora se la va quedar quan va signar el divorci amb l’exmarit i és aquí on gaudeix de molts caps de setmana de desconnexió.