Tots els detalls de la demanda de Paz Padilla contra Telecinco

Paz Padilla ja té dia i hora per al seu judici contra Mediaset. La cadena va acomiadar-la fa un parell de setmanes en un comunicat en el que l’acusaven de no haver complert amb el seu deure de presentadora. Justificaven la seva decisió en el fet que va abandonar el plató de Sálvame quan encara quedava més d’una hora d’emissió, però l’humorista sap que es tracta simplement d’una excusa perquè altres companys han actuat de la mateixa manera abans sense una conseqüència tan dràstica. És per això que vol denunciar-los per acomiadament improcedent, una causa que es debatrà el pròxim 31 de maig.

Així ho avança El confidencial digital i ho confirma l’advocada i youtuber Maica Vasco, que afegeix que la presentadora vol que es declari nul l’acomiadament “per vulneració de drets fonamentals“. Considera que no han respectat el seu dret a la llibertat d’expressió i pretén que li paguin una indemnització de 20.000 €. En cas que aquesta petició no sigui aprovada, sol·licitarà que cataloguin l’acomiadament com a improcedent.

Paz Padilla parla per primer cop de l’acomiadament de Sálvame | TV3

Abans d’arribar a la vista, però, permetran a les dues parts reunir-se en un acte de conciliació per veure si arriben a un acord previ per evitar-se el judici. Aquest seria l’objectiu de Paz Padilla, que no vol acabar tan malament amb les productores. Des que l’han fet fora s’ha mostrat molt amable i no els ha criticat públicament, més aviat tot el contrari. Els ha agraït el tracte durant aquests 13 anys i ha reconegut que ha après moltíssim. Ara bé, això no impedeix que cregui que mereix un final millor i que vulgui alguna cosa a canvi.

Aquests dies es troba a Mèxic en un viatge de negocis, centrada en una gira teatral que s’ha convertit en la seva única feina. De fet, ha deixat caure que buscarà més opcions fora de televisió per poder tenir suficients ingressos per fer front a les dues hipoteques que va signar l’any passat.