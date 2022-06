Paz Padilla pot guanyar una xifra astronòmica en el judici contra ‘Sálvame’

Paz Padilla va ser acomiadada de Sálvame a finals del mes de gener, tot just després de protagonitzar una esbroncada increïble amb Belén Esteban. El motiu? Unes declaracions de la presentadora andalusa en les que semblava que criticava les vacunes contra el coronavirus, un presumpte negacionisme que va encendre de fúria la seva companya. Les últimes setmanes de l’humorista van estar plenes de crítiques, ja que va generar molta controvèrsia per les seves opinions contundents respecte a diferents temes.

La qüestió és que la productora la va fer fora de manera improcedent, segons ella, ja que van intentar justificar-ho d’una manera una mica mesquina. Van dir que l’acomiadaven perquè va abandonar el seu lloc de feina en l’emissió el dia 20 de gener, precisament quan va marxar de plató a mig programa després de la discussió amb la princesa del pueblo. L’acusaven d’abandonar el lloc de feina sense justificació i de deixar-los plantats quan encara quedaven un parell d’hores d’emissió. Quin és el problema? Que això ja ho han fet altres presentadors i col·laboradors abans als qui, per descomptat, no han acomiadat per aquest motiu. Llavors per què a ella així?

Paz Padilla podria guanyar molts diners en el judici contra Sálvame

En això basa la seva defensa Paz Padilla, que va procedir a demandar el programa tot acusant-los d’haver comès un acomiadament improcedent. Ara La Razón ha sabut quants diners podria arribar a guanyar gràcies a aquest judici en cas que el guanyi, el que sembla bastant probable perquè té molts arguments a favor.

Jesús Manuel Ruiz ha explicat a Chismógrafo que divendres 10 de juny tindrà lloc la primera cita judicial d’aquest cas. La convocatòria estava prevista per a la setmana passada, però sembla que no van poder dur-la a terme. L’objectiu de l’humorista és arribar a un acord prejudicial per evitar haver de veure’s les cares en els tribunals amb els seus antics caps. No vol que el procés vagi a més i per això demanarà una quantitat que la productora podria acceptar per evitar-se perdre un altre judici. Diuen que podrien arribar a pagar-li una xifra astronòmica que superaria el milió d’euros, ja que es veurien obligats a pagar-li la quantitat íntegra del seu contracte.

Paz Padilla ja té data per al judici contra ‘Sálvame’ – Telecinco

Ara bé, no hem d’oblidar que la cadena podria haver justificat prou bé l’acomiadament per convèncer el jutge que ells tenen raó i que la van fer fora amb arguments. També hi hauria l’opció que el magistrat considerés que el seu acomiadament és nul per la vulneració de drets fonamentals i que, per tant, l’haurien de readmetre de manera immediata. Això sembla bastant improbable, ja que la presentadora ha deixat clar que no té intenció de tornar a Telecinco.