Paz Padilla presumeix d’un viatge en jet privat que costa una fortuna

Paz Padilla continua amb la gira teatral per Espanya, la que actualment la té instal·lada a Barcelona. Interpretarà la seva obra al Teatre Apolo de la capital catalana fins al 10 d’abril, el que fa que aquests dies sigui habitual veure-la passejant pel centre de la ciutat. Dissabte passat no el va passar aquí, per això, ja que un dels seus millors amics la va convidar al bateig d’un dels nets i ella ho va deixar tot per fer un viatge exprés a Jerez de la Frontera i poder assistir-hi. Parlem de José Luis López, un empresari molt fructífer amb qui mantindria una relació d’amistat des de fa anys.

La qüestió és que Paz Padilla, que recordem que es troba sense feina a televisió des de l’acomiadament de Sálvame, ha viatjat fins allà en jet privat. La presentadora i actriu ha volgut compartir amb els seguidors tots els detalls d’aquesta experiència, la que ha reconegut que mai no havia fet: “Em sento Georgina Rodríguez, la nòvia de Cristiano Ronaldo. Ara sé què és viatjar com els rics. Quin viatge més espectacular. Quina experiència més única, tant de bo es torni a repetir algun dia”.

Com és d’imaginar, fer un viatge en un avió d’aquestes característiques no s’ho pot permetre tothom. El Español ha pogut saber els preus entre els que oscil·len aquest tipus de viatges. Asseguren que el jet privat més barat es pot llogar per 2.500 € cada l’hora, així que Paz Padilla podria haver-se gastat 7.500 € entre l’anada i la tornada. Ara bé, això seria si hagués optat per l’opció més econòmica. Els preus poden arribar als 10.000 € per hora depenent de la mida de l’avió, així que ella podria haver arribat a pagar 30.000 € per fer el trajecte de Barcelona a Jerez i de Jerez a Barcelona.

Paz Padilla presumeix de viatjar “com els rics” en jet privat | Instagram

Molts seguidors han aplaudit que no es talli a l’hora de compartir vídeos d’aquesta experiència, el que li agraeixen perquè d’aquesta manera poden veure com és per dins un jet privat. També hi ha hagut detractors que han aprofitat per criticar-la, és clar. De fet, un dels comentaris amb més repercussió l’ha fet una seguidora que deixa anar una autèntica clatellada contra Paz Padilla. Per què? El problema és que, en un moment del vídeo, se la pot sentir preguntar-li al pilot si aquest tipus d’avió és més segur perquè trasllada a rics. Ell va contestar-li que no importa la classe social dels passatges, que tots els vols són igual de segurs. Aquesta conversa feia reflexionar una seguidora de la humorista: “Paz, crec que ets humil i bona persona, però allà vas equivocar-te i el pilot et va donar una lliçó. Totes les persones som iguals, no importa quants diners tinguem”.