Paz Padilla vol venjança i prepara una demanda contra Telecinco

Paz Padilla ha estat acomiadada formalment de Telecinco, amb l’excusa d’haver abandonat el plató de Sálvame a mig programa. Com sembla lògic, aquesta decisió amaga molts més motius… i la presentadora pretén aprofitar-se d’això per venjar-se de la cadena i demandar-los. De la mateixa manera que va fer el seu company Antonio David Flores, intentarà demostrar que l’acomiadament no està justificat i que realment va ser improcedent.

Així ho assegura la revista Semana, que assegura que fonts properes a ella confirmen que aquesta és la seva intenció: “Paz Padilla se sent humiliada, encara que no se sentís còmoda a Sálvame des de fa temps. Considera que és incoherent que justifiquin el seu acomiadament amb aquella escena, quan és molt habitual que els col·laboradors entrin i surtin de plató quan s’enfaden”. En el seu cas, volien treure-se-la de sobre des que reconegués en públic que no creia en l’eficàcia de les vacunes contra el coronavirus. En les seves darreres intervencions al programa del cor, l’actriu havia protagonitzat discursos polèmics que tampoc no havien agradat els teleespectadors.

Ara que triomfa a sobre dels escenaris amb la seva obra de teatre, hauria trobat l’estabilitat suficient per mantenir-se sense el sou de Telecinco. Això no impedeix, però, que vulgui que hi hagi justícia i poder cobrar uns diners extres que considera que li pertany perquè l’han fet fora de males maneres i sense ni tan sols poder-se acomiadar de l’audiència.

Ara que tindrà més temps lliure, la presentadora i escriptora aprofitarà per provar sort en un món nou: el cinema. La revista ¡Hola! treu a la llum avui que l’humorista vol fer el salt a la gran pantalla amb una adaptació cinematogràfica del seu llibre, el que està basat en la mort del seu marit Antonio Vidal, que va perdre la vida fa un parell d’anys per culpa d’un tumor cerebral. El projecte encara és molt inicial i la productora té previst tancar el càsting l’any vinent.