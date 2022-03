Antonio David Flores revela el motiu real de l’acomiadament de Paz Padilla

L’acomiadament de Paz Padilla no ha estat una sorpresa, tenint en compte que s’especulava amb aquest final des de feia setmanes. Ara bé, no deixa de sobtar que Mediaset hagi justificat la rescissió del seu contracte amb la següent frase: “Paz va incomplir la seva funció de presentadora en abandonar el plató de Sálvame quan encara quedava més d’una hora de programa”. Fan referència a l’incident de finals de gener, moment en el que va marxar de plató després que Belén Esteban l’humiliés per haver insinuat que les vacunes contra el coronavirus no servien “per a res”. Alguns creuen que aquesta és una excusa i que realment la fan fora pels comentaris fora de lloc que ha deixat anar darrerament i com a càstig per haver prioritzat la seva obra de teatre.

Els seus companys de programa no han volgut parlar gaire sobre el tema, però qui sí que ha opinat ha estat Antonio David Flores. Com era d’esperar, l’extertulià de Sálvame ha volgut aprofitar l’acomiadament de la presentadora per carregar contra la cadena que també el va fer fora a ell. Cal recordar que, en el seu cas, Antonio David va demandar-los per haver-lo acomiadat de manera improcedent. Va guanyar el judici, ja que consideraven que les acusacions que va fer la seva exdona no eren motiu suficient en no tenir una sentència judicial que l’avalés.

N’ha parlat en un vídeo al seu canal de Youtube, en el que es posiciona a favor de Paz Padilla: “Comptes amb l’estima de moltíssima gent que et valora i que et té molta estima. És una pena que la cadena es quedi sense una cara amable perquè últimament sembla que es desfan o els amaguen. El vent que corre a favor està ple de cares indesitjables. La història no té a veure amb les vacunes, ja que ella al final va dir que les vacunes salven vides. La història ve de més enrere i és lamentable que vulguin fer-nos veure una cosa tan simple quan el rerefons va molt més enllà“.

Antonio David està convençut que Telecinco ha fet fora a Paz Padilla per anar en contra de les directius que van imposar a tots els col·laboradors: “Ella no va participar del pensament únic imposat pels propietaris de la productora després del documental de Rocío Carrasco. Van imposar una sèrie de directrius a seguir i ella va ser una de les persones honestes que es va mantenir en el seu convenciment i no va seguir les directrius marcades, ja que ella no es creia del tot la història del documental. Paz Padilla va dubtar Rocío i aquest és el clar exemple que hi ha persones que no canvien d’opinió per diners o pressions. Aquesta és una injustícia més. S’haurà assabentat Paz del seu acomiadament a través de la revista?“, diu tot fent referència a l’exclusiva que publicava Lecturas sobre el tema poc abans que la cadena confirmés que l’havien fet fora.