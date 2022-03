Filtren quants diners guanya Pablo Urdangarin als 21 anys

Pablo Urdangarin és el més popular dels quatre fills de l’exduc de Palma i Cristina de Borbó. Des que es confirmés la ruptura, que ell va adquirir el paper de representant de la família davant dels mitjans. Educat, sincer i amb les càmeres darrere tot el dia perquè se sap que ha estat vivint a Pedralbes, que estudia a la zona alta de Barcelona i que juga a handbol amb el Barça. La prems el té localitzat i això ha permès que periodistes com Pilar Eyre puguin investigar sobre ell d’una manera una mica més fàcil. Avui mateix publica una informació molt sucosa sobre ell a Lecturas, on revela quants diners està guanyant el jove com a jugador culer.

El noi ha viscut a moltes ciutats diferents des que esclatés el cas Nóos i els pares es veiessin obligats a marxar d’Espanya. La detenció del pare va comportar que molts companys de classe l’assetgessin, tal com va filtrar-se fa un parell de setmanes. Ara tot ha canviat i s’ha convertit en una estrella mediàtica. Viu sol a Barcelona, ciutat en la que gaudeix de la seva passió per l’esport i també pels estudis de negocis que està cursant. Si es parla d’ell, però, és pel seu paper com a jugador blaugrana. Alguns creuen que podria arribar a tenir la notorietat que va tenir el pare en el primer equip, però encara és jove. De moment forma part de la plantilla del Barça B, encara que ha estat convocat per jugar amb el primer equip algunes vegades.

Pablo i Iñaki Urdangarin, junts al Palau blaugrana | Europa Press

La cronista reial deixa clar que, de moment, el noi no està cobrant res: “Juga sense remuneració i viu a la Masia de la ciutat esportiva. Encara depèn econòmicament de la mare. El seu pare no li dona diners, però és que tampoc no està cobrant res des de fa anys”. D’aquesta manera, surt al descobert que és mentida que el nen estigui omplint-se les butxaques amb 21 anys… De fet, guanya zero euros. Caldrà esperar per veure si realment és tan bo com diuen i acaba convertint-se en una estrella de l’handbol o si ha arribat tan lluny pel cognom.