L’entrevista de Pablo Motos a Michael Bublé, plena de confessions íntimes

Pablo Motos ha rebut a El Hormiguero un dels cantants més romàntics de l’última dècada, el canadenc Michael Bublé. Convertit en un autèntic ídol de masses, acaba de treure un disc nou que compta amb una cançó inspirada en la melodia que va crear un dels seus fills. La seva dona està embarassada del que serà el quart nen per a la parella, els qui han viscut uns darrers anys molt durs com a conseqüència del càncer que van diagnosticar al petit Noah. Afortunadament, han passat cinc anys des de llavors i els metges estan contents perquè l’ha pogut superar. Molt emocionat, l’artista aprofitava l’estada a plató per agrair públicament tots els missatges d’estima que ha rebut durant aquest malson. També ha volgut aplaudir la fortalesa de la seva dona, a qui considera que és “una heroïna”: “Estic boig per ella“.

Era llavors quan tots dos començaven a fer confessions personals que han cridat l’atenció dels teleespectadors. Michael Bublé sorprenia en reconèixer que té una pista de gel a casa, un caprici que va voler donar-se perquè és un apassionat de l’hoquei sobre patins: “Ara bé, no és massa pràctic i costa moltíssims diners que l’aigua es mantingui gelada… És curiós perquè la meva dona la fa servir més per guardar menjar que per esquiar”. Tots tenen el cantant com un home exageradament romàntic, encara que ell ha volgut restar-li importància: “No sóc tan romàntic, us ho asseguro. Només us diré que el dia de Sant Valentí li vaig regalar un aparell per fer ous al microones“.

I d’aquí, a donar peu a Pablo Motos per parlar de la seva dona. Tot començava quan li preguntaven què pensa d’aquells que fan declaracions d’amor a la parella per Instagram: “A la meva dona no li agrada gens… Si li dic a la meva dona que l’estimo a través de la xarxa, ella em pregunta si sóc imbècil. Si li dic en el teatre encara pitjor!”, reflexionava. El presentador i Laura Llopis estan junts des de fa més de vint anys, una relació estable però que intenten mantenir allunyada de la premsa rosa. En aquesta ocasió, però, Pablo Motos ha deixat anar uns quants titulars sobre la seva relació: “A mim ‘agrada l’all, però a ella no li agrada que el mengi… També està obsessionada amb reciclar i tenim moltíssims cubells d’escombraries! La veig moltes vegades parlant a la televisió i a la ràdio”, explicava divertit.

Trancas y Barrancas traen auténticas pruebas de amor #BubléEH pic.twitter.com/N9D0LscSfV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 29, 2022

Una entrevista que ha agradat molt als teleespectadors del programa, que ràpidament omplien Twitter de missatges plens de floretes cap a Michael Bublé per la seva simpatia i bon cor. També ha agradat veure Pablo Motos una mica més obert i divertit.