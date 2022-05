Olga Moreno impacta per les declaracions sobre Antonio David Flores

Olga Moreno ha reaparegut a televisió després de molts mesos en silenci. L’exdona d’Antonio David Flores va voler mantenir-se al marge de la polèmica que va generar la seva sorprenent separació, però finalment ha decidit donar la cara i donar la seva versió. L’afortunada ha estat Toñi Moreno, que ha estat l’única que l’ha convençut per acudir al seu programa de Telecinco. Parlem de Déjate querer, un espai que s’ha emès aquest divendres entre molta expectació. L’objectiu inicial era que la dissenyadora fes un repàs a la seva vida, de la que va voler destacar la infància “preciosa” que va viure i el cop duríssim que va experimentar quan van diagnosticar càncer a la seva mare.

Què deia sobre l’estat de salut de la progenitora? “Avui no ha estat un bon dia, de fet, precisament per aquesta cosa personal… La meva mare podria estar millor. La meva mare és forta i lluitadora, el millor que hi ha a la meva vida. Aquest és un problema que pateixen moltes famílies, però tirarem endavant perquè ella és més forta que ningú”, confessava entre llàgrimes.

Visiblement nerviosa i pràcticament sense poder evitar emocionar-se, finalment Olga Moreno acceptava comentar la seva situació actual com a exdona de l’extertulià de Sálvame. El primer que feia? Deixar clar que està bé, “amb ganes de viure i lluitar”. El que no ha canviat és el seu caràcter reservat, el que reconeix que li fa difícil compartir els seus sentiments públicament: “Sempre m’ho menjo tot jo perquè no vull fer patir les persones que m’estimen. El que tinc clar és que a partir d’ara pensaré només en mi”.

Olga Moreno llega a #DéjateQuerer abatida: "Hoy me ha sucedido algo muy triste" https://t.co/UVdUFe0YAv — Déjate querer (@DejateQuererTV) May 27, 2022

Olga Moreno reconeix què pensa d’Antonio David Flores

Només entrar a plató, la presentadora deixava clar que aquella no era una entrevista per parlar de la separació: “Sé que vens molt preocupada perquè l’única cosa que vols és parlar sobre tu mateixa perquè et coneguem bé a tu. Ens estàs donant l’oportunitat de fer-ho i mira, fa poc va venir Fabiola i no vam parlar de Bertín Osborne, el seu ex, perquè d’aquesta manera la podíem conèixer a ella”. El problema? Que Toñi Moreno ràpidament va trencar aquesta promesa de no preguntar-li per Antonio David Flores.

De fet, va dir-li poc després que considerava que havia estat “una senyora” per com havia afrontat “tot això”; tot referint-se a la ruptura i posterior aventura d’Antonio David amb una reportera d’El Programa de Ana Rosa molt més jove: “No has parlat malament de ningú i has posat en el seu lloc a qui sempre serà el pare de la teva filla”, deia la presentadora. Davant d’això, Olga Moreno sorprenia en deixar clar que no té rancor cap a l’ex: “Jo l’estimo moltíssim i vull que quedi clar“.

Olga Moreno recuerda la etapa más feliz de su vida: “Mi infancia fue perfecta” #DéjateQuerer https://t.co/Zz8Wrviw0l — Déjate querer (@DejateQuererTV) May 27, 2022

Olga Moreno opina sobre Supervivientes com a antiga guanyadora

Ja després tornava a canviar de tema per evitar donar més informació sobre la separació, que realment era el que més interessava… Desgraciadament per als teleespectadors més tafaners de Telecinco que havien sintonitzat la cadena per assabentar-se de les últimes novetats sobre el divorci, la dissenyadora no va anar més enllà i no va donar més detalls. El que sí que va fer va ser estendre’s molt amb la seva opinió sobre l’edició actual de Supervivientes que està emetent la cadena actualment.

Ha volgut destacar que li està agradant molt i que li agradaria tornar a Hondures per visitar Ana Luque, la concursant d’aquesta temporada amb qui té molta amistat. De moment no li han proposat, encara que és probable que acabi tenint algun paper tenint en compte que va ser escollida com la guanyadora de l’última edició del reality de supervivència de Telecinco, una decisió que encara indigna a molts dels seguidors del concurs perquè es va considerar un tongo.