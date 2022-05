La nova vida del pare Apeles: capità reservista de l’Exèrcit de Terra

Què fa el popular pare Apeles? Què se n’ha fet d’ell, i de la seva vida? José Apeles -així es diu- va saltar a la fama com un sacerdot envoltat d’escàndols en els anys 90, però ara és molt estrany posar la televisió i trobar-se’l. Però el seu pas per la televisió i posterior declivi li va causar una profunda depressió, de la qual va poder-ne sortir, però el camí no va ser gens fàcil.

El mateix assegurava en una entrevista a ‘Sábado Deluxe’ que havia passat del cel a l’infern en molt poc temps. “No tenia ganes de viure. Prenia molts somnífers. Anava caminant i em torçava molt els peus. Va arribar un moment en què només prenia les pastilles. Un amic metge m’injectava cortisona… Va ser llavors quan vaig decidir anar a l’hospital”, comentava en el programa de Telecinco.

El detonant de la depressió del pare Apeles no va ser només el seu pas pels platós més importants del país. La seva situació econòmica no estava passant pel seu millor moment després de gastar-se gairebé la totalitat dels diners que havia generat com a col·laborador. “He caigut en la ruïna amb el meu propi esforç, em vaig gastar tots els diners de la televisió en viatges i llibres”, assegurava Apeles en aquesta mateixa entrevista.

El pare Apeles | Telecinco

Però com es troba i què fa en l’actualitat? Després de superar aquesta difícil etapa de la seva vida el capellà es va traslladar a Itàlia on treballa en l’arxiu d’història de l’església, es passa el dia envoltat de llibres i pergamins ampliant els seus coneixements, segons publica Outdoor. A José, sempre li ha agradat el món de les arts, per això mateix està intentat fer-se un lloc en el món de la música. Al costat de la intèrpret Kevina Kul, ha provat sort com a cantant amb ‘Balla la vida’, un cant a la depressió que ha superat.

El seu pas per la televisió va canviar la forma de vida del pare Apel·es, igual que la seva manera de pensar i d’actuar. Després de deixar la televisió va dedicar part del seu temps a la formació militar, en la branca terrestre del Ministeri de Defensa. El que és clar és que el pare Apeles s’esforça al màxim en tot el que es proposa i fa. Des que comencés la seva carrera militar, no ha deixat d’ascendir professionalment. José va ser nomenat l’any passat capità com a reservista voluntari de la Subdelegació de Defensa de Tenerife, tal com va publicar el BOE en el seu moment.

Aquest canvi professional del sacerdot implica estar disponible per a aquest lloc en cas que es convoqui. Molts han estat els sorpresos en assabentar-se de la nova faceta laboral del polèmic col·laborador, la qual cosa ha portat a la gent a realitzar diferents memes sobre la nova professió de José.

Avui dia el pare Apeles, que viu a Itàlia, compagina la seva carrera a l’Exèrcito amb la seva feina en l’arxiu històric. A més, vam poder tornar a gaudir d’ell al gener del 2020 en el debat de ‘La Isla de las Tentaciones’. Amb un parell de quilos de més, la veritat és que no ha canviat gens.