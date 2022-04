Els veïns de Mónica Cruz, sorpresos: “Té una actitud estranya amb la gossa”

Mónica Cruz és una de les famoses més compromeses amb la lluita dels drets dels animals, i és per això que una associació va premiar-la el passat mes de març. Van voler aplaudir la visibilitat que dona a la lluita contra l’abandonament dels gossos. I és que l’actriu, coneguda per ser la germana de Penélope, té cinc gossos adoptats i aprofita la popularitat que té per compartir fotografies d’animals que es troben en centres d’acollida per fomentar que alguna família se’ls quedi. Avui torna a ser notícia per la seva relació amb els animals de companyia i, més concretament, per la relació que té amb un dels seus gossos.

Parlem de Raven, una de les gossetes que té a casa. Amb ella es deixa veure diverses vegades al dia, quan aprofita per treure-la a passejar pel barri de Madrid en el que viu. El problema és que amb ella no passeja d’una manera gaire habitual… ja que no deixa que la gossa toqui el terra. Diversos veïns han tret a la llum que Mónica sempre la porta agafada en braços quan la baixa al carrer, però no només això: “Ningú no pot anar a prop d’elles perquè la gossa es posa a bordar sense parar. Hem arribat a veure-la passejant a cinc metres de les amigues per no alterar-la”.

La situació seria tan estranya que arribaria a extrems molt radicals: “L’altre dia, vam veure que anava a prendre una beguda amb les amigues a un bar. Van asseure’s a dues taules diferents i havien de parlar entre crits. No sé si la gossa té por al terra o què, però mai no l’hem vist caminant. La Mónica està pendent d’ella tota l’estona i intenta que no es mogui”, ha explicat un testimoni a Socialité.

D’aquesta manera, la gossa sembla que ni tan sols juga amb altres gossos quan la baixa al carrer. On farà les seves necessitats si no deixa que vagi caminant? El misteri envolta l’actriu, que continua publicant fotografies amb els gossets com si res.

Mónica Cruz, amb dos dels seus gossos | Instagram

L’actriu és imatge d’una marca de pinso de gos | Instagram

Com era d’esperar, el programa ha aprofitat aquesta història per deixar verda l’actriu. Ella sempre ha demostrat que es preocupa molt pel benestar dels gossos i els animals en general, així que aquesta actitud estranya amb la gossa deu tenir algun significat. De moment, tot queda en una incògnita sense resoldre.