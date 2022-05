Mónica Aragón reapareix a televisió amb un canvi d’imatge radical

Mónica Aragón ha reaparegut a televisió després de molt de temps, el que ha permès que els fans vegin com ha canviat físicament des que participava en l’exitosa sèrie Médico de familia. Han passat vint-i-set anys des de llavors, tota una vida en la que s’ha centrat en el món del teatre amb Cabaret o Negritos, encara que també l’hem vist en pel·lícules com Camarón o Las hijas de Danao. Més recentment, s’ha dedicat a acompanyar el pare com a membre del seu equip en molts dels espectacles que ha organitzat.

Mónica pertany a una de les sagues d’artistes més populars, Los Payasos de la Tele. És filla de Fofito i, per tant, cosina d’Emilio Aragón. L’actriu va ser molt coneguda mediàticament en els anys 90, quan va posar-se al capdavant del Club Disney de TVE.

Mónica Aragón, en el musical de Fofito | Twitter

Mónica Aragón reapareix a televisió

Aquest dimecres ha reaparegut en antena, com dèiem, i ho ha fet en el plató del Pasapalabra d’Antena 3. El presentador, Roberto Leal, ha aplaudit que els teleespectadors poguessin tornar-la a veure. Ha passat molt de temps i això es reflecteix en el seu físic… i, més concretament, en els seus cabells grisos sense tenyir que res no tenen a veure amb l’aspecte juvenil dels seus inicis a televisió.

Mónica Aragón, en els seus papers més famosos de jove | Antena 3

Mónica Aragón ara | Antena 3

Havia abandonat el focus mediàtic, però hi ha tornat momentàniament amb aquesta col·laboració per acompanyar el pare al programa. La seva intervenció ha estat breu, però ha servit perquè la col·loquin en primera línia mediàtica una altra vegada i molts mitjans es preguntin què ha estat d’ella durant la seva absència. I què ha explicat ella durant aquest programa? Que té diversos projectes en marxa que veuran la llum molt aviat, dels que no ha volgut revelar pràcticament cap detall. De fet, ni tan sols ha volgut dir si s’engloben dins del món teatral o si podria suposar la tornada a televisió.

Claro que la tarde va a ser divina, @monicaragon. ✨ Es que contigo en #Pasapalabra no puede ser de otra manera. 💙



🚨 A las 20:00h pasamos lista en @antena3com y @ATRESplayer.

https://t.co/ci2oHbQxUd pic.twitter.com/L4u35es1ZJ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 4, 2022

Els motius de la retirada de Fofito

Fofito va retirar-se l’any passat als 72 anys, després de més de cinc dècades com a pallasso a televisió i en el circ. Així ho va anunciar en una roda de premsa que va afectar molt els seus fans, que no s’esperaven que deixés la feina. Com va justificar la decisió? “Fofito es fa gran i vull dedicar-li temps als meus nets i a les meves filles perquè no vaig poder dedicar-lis el temps que es mereixien”. Aquest mes de gener va posar fi al seu espectacle de Madrid, una representació que conservava l’essència d’aquest clàssic. Vol passar temps amb les filles i els nets, un dels quals hauria heretat la passió pel circ i les bromes. Los Payasos de la Tele van aconseguir convertir-se en un autèntic fenomen social, un clàssic que va anar passant de generació en generació.