Imatges molt impactants de la Miri de ‘Masterchef’ després de l’accident

La Miri de Masterchef va preocupar molt els seus seguidors la setmana passada en anunciar que havia patit un accident de trànsit greu. La concursant catalana del programa culinari de TVE va impactar contra un vehicle i va caure a terra amb tan mala sort que va el rostre va endur-se tot l’impacte contra l’asfalt. El conductor que va provocar l’incident va marxar del lloc, tot deixant-la a terra inconscient i amb tota la cara ensagnada. Ràpidament la van traslladar al centre hospitalari en ambulància, des d’on va publicar diverses fotos que mostraven la gravetat de les ferides. Uns dies més tard, va compartir una reflexió molt dura en la que reconeixia que havia passat molta por.

Avui ha concedit la primera entrevista després de l’accident a la revista ¡Hola!, en la que revela com va ser l’accident i dona gràcies a haver sobreviscut: “Vaig millorant molt ràpidament i em sento forta, però també sóc conscient que he tingut molta sort perquè podria haver estat molt pitjor. Ha estat fortíssim… Arribava tard a una cita i per això vaig agafar la moto. Estava a punt de girar tan tranquil·lament quan un cotxe que anava pel carrer esquerre va creuar davant meu per ficar-se a la dreta”.

La Miri de Masterchef relata com va ser l’accident

“Ho recordo molt bé, tot va ser ràpid però a mi em va passar a càmera lenta. En veure que el cotxe es creuava davant meu vaig intentar frenar amb totes les meves forces i a mesura que frenava anava pensant que havia de frenar-la per no patir un impacte molt fort. Recordo tenir les mans pressionant el fre i adonar-me que estava a punt d’impactar. Vaig girar el volant a la dreta i vaig acabar menjant-me el carrer amb la cara”, explica.

El més fort va ser com va caure, encara que diu que ja no ho recorda perquè va quedar inconscient: “Un noi em va escriure després a través de la xarxa i em va dir que havia estat buscant notícia sobre l’accident per saber si la persona havia sobreviscut perquè s’havia quedat molt impactat per la gravetat de l’accident. El conductor va marxar… És molt fort perquè em va deixar allà inconscient. M’han dit que va haver-hi dues noies que em van ajudar molt”.

Sobre aquell moment, assegura que té la sensació d’haver viscut una experiència una mica paranormal: “Vaig viure una mena de viatge astral en la que em deia a mi mateixa que m’havia de despertar com fos. Vaig obrir els ulls i vaig veure una noia que m’agafa de la mà i que em deia que havia trucat una ambulància. Jo sentia la cara en carn viva i imaginava que me l’havia desfigurat. Tots els testimonis m’han escrit per dir-me que va ser un accident brutal i que van passar molta por perquè pensaven que havia mort, ja que vaig perdre el coneixement i no em movia. En despertar-me només podia pensar en la meva cara”.

La Miri de Masterchef mostra les cicatrius de l’accident de moto | Instagram

L’exconcursant mostra les cicatrius de la cara | Instagram

Miri explica que ha rebut punts al nas, al mentó i al llavi

En l’impacte va trencar-se el nas, així com també una part del llavi que va arrancar-se en mossegar-se’l. La pitjor part se la va endur el mentó, en el que té una ferida molt impactant. En un principi reconeix que ho va passar malament, ja que tenia la cara molt inflamada i el dolor que notava al nas era molt intens: “Tenia molts marejos, la veritat. Ara estic millor d’ànims, encara que costa mirar-me al mirall. Encara se’m veuen les cicatrius i els punts, però confio que amb el temps pugui tornar a ser la que era”.

El pitjor van ser els primers dies, quan ni tan sols podia dinar: “Era frustrant i he plorat molt, d’igual manera que també he passat gana. Em mirava al mirall i no m’agradava, però a poc a poc he passat a adonar-me que he d’estar agraïda perquè estic viva i estic millorant”.