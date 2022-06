La Miri de ‘Masterchef’ explica com està després de l’accident greu

Míriam Pérez, més coneguda popularment com a Miri, va preocupar molt els seguidors aquest dimarts en publicar una fotografia amb la cara desfigurada en el seu Instagram. La jove concursant de la cinquena edició de Masterchef va patir un accident de moto el dia d’abans, en el que un cotxe la va atropellar i va donar-se a la fuga sense ajudar-la. Ella va caure a terra i el rostre va impactar contra el terra directament, el que li va causar moltes ferides i hematomes. La fotografia ha impactat, tenint en compte que se la veu amb els ulls molt inflamats, una gran ferida al nas i la barbeta trencada.

Miri de ‘Masterchef’, atropellada | Instagram

Miri explica com es troba després de l’accident

Tot acompanyant la fotografia, la cuinera catalana de 29 anys va explicar que li havia estat impossible frenar a temps perquè estava massa a prop: “Estic trista i tinc por, però estic viva i això és el més important”. Ara, unes hores després, ha compartit un breu comunicat en el que dona les gràcies per tots els missatges de suport i en el que també ha explicat com es troba.

“Escric aquest missatge per agrair-vos tots els missatges que m’heu enviat i l’estima que he rebut. Aquest ha estat un accident greu, però em posaré bé perquè n’estic segura. Ara mateix no puc contestar massa a la gent que m’escriu perquè em sento molt cansada, adolorida i em marejo en mirar el telèfon. Quan estigui una mica millor apareixeré per aquí per explicar tot el que estic passant… No és fàcil”, reconeix.

La cuinera catalana demana ajuda per trobar el culpable

A més a més, la jove cuinera reconeix que està intentant trobar la persona que conduïa el cotxe que la va atropellar i, posteriorment, va donar-se a la fuga: “Em va deixar a terra inconscient a plena llum del dia. Sé que era un cotxe de color marró clar, gran d’aquests familiars i que anava pel carrer Goya de Madrid abans de girar cap a Velázquez el passat dissabte 28 de maig a les 15:55 h aproximadament. Si algú va veure l’accident, si algú recorda alguna cosa… tot pot ajudar”.

Miríam Pérez explica com està després de l’accident | Instagram

“Agraeixo de tot cor el vostre suport. I dono les gràcies d’estar viva, de poder explicar-lo i de l’estima que estic sentint per part vostre. Us llegeixo a tots vosaltres i em doneu la vida. Compartiu aquest story, si podeu. Us envio petons plens de l’estima del meu cor. Fins aviat”, deia tot tranquil·litzant els fans una mica.