Millenium llança una ampliació de 160 milions amb el compromís de Castlelake d’arribar al 49,9%

La socimi Millenium Hospitality ha llançat aquest divendres el segon tram de la seva ampliació de capital, per un import efectiu en aquest cas de 160 milions d’euros, després de l’aprovació i registre per part de BME Growth del fullet informatiu de la mateixa (DONAR).

Aquesta operació es correspon amb el segon desemborsament de l’ampliació de capital aprovada al juliol de 2021, per un total de 250 milions d’euros, segons ha informat la companyia especialitzada en hotels.

L’accionista majoritari de la companyia, el fons d’inversió estatunidenca Castlelake, s’ha compromès a subscriure fins a 100 milions d’euros (per a un màxim de 25.000.000 d’accions), addicionals als 80 milions que ja va subscriure en el primer tram, no més tard del 31 de maig de 2022.

Així, una vegada realitzat el desemborsament, la seva participació se situarà entre el 45% i el 49,9% del capital social de la Societat, reforçant la seva posició com a primer accionista de la socimi.

La resta de l’import d’aquest segon tram, fins a 60 milions d’euros, està dirigit a inversors qualificats, que podran acudir a l’ampliació fins dijous que ve 26 de maig, quan finalitza el període de subscripció.

La companyia subratlla en el fullet que, atès el context actual, espera que sorgeixin “grans oportunitats d’inversió” en el mercat en el qual opera, el sector hoteler d’alta gamma.

La política d’inversió de Millenium, tal com posa de manifest la pròpia companyia, està centrada en l’adquisició de propietats immobiliàries d’alta qualitat, amb un potencial hoteler intrínsec i situades en les millors ubicacions de les principals destinacions turístiques.

De fet, informa que el valor dels immobles que té en anàlisis per a futures inversions ascendeix a un import aproximat de 1.000 milions d’euros. La societat s’ha compromès a invertir els fons que obtingui de l’ampliació de capital en un termini de 18 mesos.

Increment del 29% dels ingressos

En el fullet informatiu, la socimi dirigida per Javier Illán ha publicat els resultats financers corresponents al primer trimestre de 2022, on s’ha anotat uns ingressos superiors als 2,3 milions d’euros, un 29% més que en el mateix període de l’any anterior.

Millenium explica que l’augment ve motivat fonamentalment per la posada en marxa dels hotels Radisson Col·lectiu Gran Via de Bilbao i Radisson Collection Plaza Magdalena de Sevilla, que es veurà reforçat en els pròxims mesos amb l’obertura del JW Marriot Plaza Canalejas, a Madrid, que serà el primer hotel de la insígnia a Espanya.

Així mateix, la companyia ha completat i reforçat la seva estructura interna i el seu equip directiu durant els últims mesos, al qual s’ha incorporat com a nou director financer Emilio Rotondo, anteriorment director financer d’Aena, així com Pedro Maestre com a director d’inversions, que fins ara venia exercit el càrrec de director de Planificació Estratègica en NH Hotel Group.

D’aquesta manera, la companyia completa la seva estructura amb la vista posada en el salt al Continu que, segons va anunciar en la presentació dels resultats de 2021, té previst poder abordar enguany després de l’aprovació per part del consell de la societat de l’inici dels preparatius.