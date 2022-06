Miguel Frigenti ingressa a l’hospital per segona vegada en només dos mesos

La maledicció de Sálvame continua. En aquest darrer mes, tres col·laboradores han acabat a l’hospital en patir unes caigudes que els han provocat fractures importants. La primera va ser Belén Esteban, que queia a plató en directe i es trencava la tíbia i el peroné. Això va provocar que hagués de ser traslladada a l’hospital, on l’han operat abans de començar una baixa que s’espera que sigui llarga. Poc després, la seva companya Lydia Lozano queia per les escales de casa seva i també havia d’acudir a urgències en haver-se trencat el radi, un dels ossos del braç. En el seu cas, però, ha pogut acudir a la feina després amb el braç enguixat. L’última en fer-se mal era Chelo García Cortés, que també ensopegava en directe a plató i havia de ser enguixada en fracturar-se un dels braços.

Doncs bé, enmig d’aquest terratrèmol de caigudes i baixes; ara en sumen una altra. El darrer en haver d’ingressar a l’hospital ha estat Miguel Frigenti, un dels tertulians del programa del cor de Telecinco. En el seu cas, però, no ha estat una caiguda el que l’ha fet necessitar atenció mèdica… sinó un problema de salut una mica més greu. Ha estat en el seu perfil d’Instagram on ha anunciat que estava ingressat i que li estaven subministrant antibiòtic per via intravenosa: “Hola nois… Ahir vaig publicar un story en la que deia que maleeixo aquest 2022. Us esteu preocupant molt per mi i m’esteu enviant missatges, així que us explicaré què em passa”.

“He estat bastant fotut en aquests dos mesos i mig, el que no he explicat fins ara. M’han hagut d’ingressar i, en el millor dels casos, sortiré d’aquí dimarts o dimecres. El problema és que no saben què és el que tinc exactament i m’estan fent un munt de proves… M’estan cuidant molt bé, això sí, però vull marxar d’aquí i fer-li vudú al 2022”, ha explicat.

Aquest no ha estat un bon any per a la salut del col·laborador, que també va haver d’ingressar d’urgència el passat mes d’abril per culpa d’una pielonefritis aguda que va obligar-lo a estar en observació uns quants dies. Es tracta d’una inflamació dels ronyons que es produeix per la presència de gèrmens a l’orina, el que pot arribar a provocar problemes greus. En aquest cas, no ha especificat si el seu problema té a veure amb això que li va passar o si es tracta d’un altre problema que s’ha sumat al seu quadre mèdic. Els seus seguidors l’estan omplint a missatges d’ànims i preguntes, tot desitjant que es recuperi aviat i pugui donar més detalls de què és el que li passa exactament.