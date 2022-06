Nacho Palau revela que Miguel Bosé té un talp en el seu entorn més proper

Nacho Palau està deixant anar uns quants titulars sobre la seva relació de vint-i-cinc anys amb Miguel Bosé. L’escultor valencià està participant a Supervivientes, espai que aprofita per revelar informació sobre el seu traumàtic divorci i l’acord per la custòdia dels quatre fills que tenen en comú. L’ex del cantant negacionista més famós ara ha tret a la llum que Miguel Bosé tindria un talp en el seu entorn més proper, una informació bomba que ha confirmat Kiko Matamoros: “Jo vaig donar l’exclusiva dels vostres fills, el que va ser una gran exclusiva. Ningú no en tenia ni idea, però Miguel tenia el talp molt a prop…”, deixava anar el tertulià. I Nacho donava més informació al respecte: “Sí, més gent l’ha advertit d’aquest talp, però com ell creu que és el més llest del món…”.

Kiko va interpretar a la perfecció el seu paper de tertulià de Sálvame i començava a interrogar-lo: “Miguel Bosé és un home peculiar… Quan li va canviar el caràcter?“, preguntava. I Nacho donava més informació: “Crec que amb els nens estava molt il·lusionat. Ho teníem tot més o menys parlat sobre qui es dedicaria a què. Després van néixer i ell es va tornar molt possessiu. Volia controlar-ho tot… Estava molt orgullós dels nanos, però potser massa. Deia que es refredarien si sortien de casa, entre d’altres coses”, deia sense donar més informació sobre la identitat d’aquesta persona que estaria filtrant coses sobre ell.

“Ningú no ha tingut ous a dir-li res mai. Si mai ningú no et diu res, doncs creus que sempre tens la raó absoluta en tot. L’única que li deia alguna cosa era la seva mare, que sempre repetia que esperava viure prou anys per veure com els fills de Miguel li tocaven tant els ous com havia fet ell amb ella”, reflexiona l’escultor.

Nacho Palau se sincera sobre els problemes amb Miguel Bosé | Europa Press

La mare de Nacho Palau filtra informació sobre el divorci

La mare de Nacho és l’antiga sogra de Miguel Bosé, qui l’ha arribat a conèixer prou bé després de tants anys. Avui concedeix una entrevista a la revista Diez Minutos en exclusiva en la que aplaudeix el concurs que està fent el fill: “Nacho està concursant perquè els nens puguin anar a la Universitat quan siguin grans. Estan molt orgullosos d’ells i pregunten quan tornarà. Jo, mentrestant, em recupero d’un càncer i cuido dels meus nets. Som molt feliços, encara que per a ells va ser un xoc la separació dels seus pares”.

La madre del ex de Miguel Bosé recibe a DIEZ MINUTOS en Chelva para contarnos cómo ve a su hijo en 'Supervivientes' y cómo vivió su relación con Miguel Bosé. https://t.co/upZk9OtR98 — Diez Minutos (@diezminutos_es) June 1, 2022

I afegeix una informació desconeguda fins ara sobre els repartiments de béns que haurien fet: “Jo recordo que ho vaig passar fatal quan Nacho em va dir que marxava a viure amb Miguel Bosé. Em feia molta por que li fessin mal, el que ha acabat passant. Si Miguel no volia donar-li diners a Nacho, per què ho va fer? Algú el va obligar? Que quedi clar que Miguel Bosé va intentar quedar-se amb la casa que té el meu fill a Chelva, però Nacho no va acceptar el tracte”.