Incident polèmic i surrealista de Miguel Bosé en el seu retorn a Espanya

Miguel Bosé l’ha tornat a fer grossa. L’exitós cantant va protagonitzar titulars molt escandalosos quan va esclatar la pandèmia, un coronavirus que mai no es va creure que fos una malaltia sorgida de manera natural. Ràpidament va convertir-se en un dels negacionistes més contundents i va mostrar-se molt enfadat per la gestió dels governs, als qui va arribar a acusar de voler “matar-nos a tots” amb una vacuna que “no és una vacuna”. Què ha fet ara? Si avui és notícia també té a veure, en certa manera, amb el seu negacionisme.

Després de molt de temps, l’artista ha tornat a Espanya. L’objectiu era participar en la fira del llibre de Madrid, la que el convidava per signar exemplars de la seva autobiografia anomenada El hijo del Capitán Trueno. El seu aspecte físic ha cridat l’atenció, ja que se l’ha vist molt envellit i visiblement desmillorat. Deixant això de banda, l’incident que ha protagonitzat amb un fan l’ha tornat a deixar en evidència.

Miguel Bosé torna a protagonitzar un incident

Des d’un principi es mostrava molt content en veure’s envoltat de fans, els qui aplaudien el retorn a casa. Ha rebut regals, ha estat molt amable amb tots ells, els ha abraçat i fet petons. El problema arribava quan una persona s’apropava per demanar-li que es posés la mascareta, moment que aprofitava per recriminar-li que hagués dit tot el que va dir sobre el coronavirus. Quina era la reacció del cantant? Abandonar la caseta abans del previst, quan va marxar protegit per tres guardaespatlles que no van deixar que la premsa s’hi apropés a fer-li preguntes.

Miguel Bosé signa llibres a Madrid | Instagram

Miguel Bosé marxa abans de temps de la signatura | Instagram

L’única cosa que ha fet quan li han preguntat sobre aquest incident ha estat somriure, el que sobta tenint en compte que el cantant no és conegut per mantenir-se en silenci. Hi ha hagut moments molt tensos en el trajecte des de la caseta fins al taxi, asseguren diversos testimonis. Els guardaespatlles haurien estat molt insistents i maleducats amb els reporters, el que hauria derivat en una escena que han alguns han volgut denunciar. Molta premsa intentava aconseguir alguna reacció del cantant, que ni tan sols responia a les alabances dels seguidors que el perseguien.