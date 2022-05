Mercedes Milá sorprèn en promocionar una de les dietes més estrictes

Mercedes Milá torna a estar d’actualitat gràcies a la controvertida entrevista que va concedir el cap de setmana a La Sexta, en la que deia que es penedia d’haver criticat Isabel Díaz Ayuso perquè ha acabat demostrant-li que s’equivocava. Avui, en canvi, acapara els titulars per les declaracions que ha concedit a Lecturas. En elles, reconeix que s’ha deixat captivar per un dels mètodes alimentaris de moda: el dejuni intermitent.

Aquesta modalitat s’ha estès molt ràpidament en els darrers anys, ja que diversos estudis asseguren que és una manera d’aprimar-se i accelerar el metabolisme. Hi ha diverses maneres de fer-lo i en diferents graus, encara que el més popular és el de 16/8. Què vol dir? Que has d’estar setze hores sense ingerir cap sòlid, el que només pots fer en les vuit hores restants del dia. En el cas de la periodista catalana, assegura que fer-ho durant una setmana la va ajudar a aprimar-se 3 kg i a sentir-se més neta per dins.

Mercedes Milá promociona el dejuni intermitent

Explica que ho va fer fa anys, concretament quan encara estava al capdavant de Gran Hermano, l’exitós reality de Telecinco. No ho va fer a casa, però, sinó en un centre especialitzat de França que dirigia un antic professor d’anglès: “Allà pots anar-hi i estar-t’hi els dies que vulguis. El que has de fer és substituir els aliments sòlids per líquids sense calories. Prens sucs i vas acostumant-hi a poc a poc”. Però no només es dedicava a controlar què ingeria, sinó que també aprofitaven per oferir classes de ioga i meditació per desconnectar totalment.

Mercedes Milá confessa que es pensava que seria molt dur i que patiria: “Vaig arribar-hi morta de por, ja que estava convençuda que em moriria de gana. Ara bé, com que fas exercici i descanses, doncs el teu cos es va netejant per dins, regeneres teixits i el sistema circulatori”.

Mercedes Milá fa publicitat del dejuni intermitent | Instagram

La presentadora catalana diu que s’ha aprimat 3 kg

El primer que notes en fer aquest dejuni és una pèrdua de pes ràpida, ja que tens un dèficit calòric gran i els greixos també disminueixen. La tensió arterial disminueix, el que podria arribar a ser perjudicial per a persones hipotenses. També disminueix el sucre de la sang, per exemple. El principal problema que fa que alguns experts denunciïn aquesta pràctica al llarg del temps? Que pot tenir conseqüències psicosocials també, ja que la manca de menjar estressa. Els beneficis que aporta es poden aconseguir a més llarg temps amb una dieta equilibrada i exercici, un mètode que evitaria tots aquests inconvenients.

Mercedes Milá està encantada amb el dejuni i és per això que reconeix que el practica de tant en tant, ara en un centre de Castelldefels del que s’hauria fet sòcia: “Crec que és una forma supersaludable que fa que estiguis més neta, amb la sensació que li has donat al teu cos l’oportunitat de netejar tot allò que havia de netejar”.