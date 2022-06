Melani Olivares denuncia el robatori del seu vehicle en un pàrquing públic

Melani Olivares va tocar el cel en el món interpretatiu gràcies al paper que interpretava a Aída, una de les sèries revelació de la darrera dècada. L’actriu catalana va treballar en aquesta ficció gairebé 10 anys, el que fa que molts la coneguin com “la Paz” més que per qualsevol altre paper dels que ha fet. Avui torna a ser notícia, però per un tema que res no té a veure amb la seva professió. La de Badalona no acostuma a callar-se les coses, el que ha demostrat aquest dimarts en el seu perfil de Twitter.

I això per què? La popular actriu havia aparcat el cotxe en un garatge públic de Madrid. El que no s’esperava era que algú li acabés robant el vehicle, el que ha denunciat a través de es xarxes socials: “M’han robat el cotxe en el pàrquing de Pedro Zerolo. Està denunciat a la policia, és clar. La matrícula és 7014 JDZ. Es tracta d’un BMW negre X3 de segona mà i sense acabar de pagar. Qualsevol ajuda és molta”.

Me han robado el coche en el parquin de Pedro Zerolo.Está denunciado en @policia matrícula:7014 JDZ. BMW negro X3. De 2ª mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha. 🙏🏻😫 pic.twitter.com/IjortEbM8g — Melani Olivares (@MelaniOlivaresM) June 7, 2022

Melani Olivares denuncia que l’empresa assegurador no l’ajuda

Per si no fos poc, la Melani Olivares tampoc no ha rebut gaire ajuda de l’empresa asseguradora que té contractada. En veure que li havien robat el cotxe, ràpidament els trucava per tramitar la denúncia i demanar que l’ajudessin. La seva indignació arribava en veure que ningú no contestava el telèfon, i això que es tracta d’una de les empreses del sector més conegudes. Per tal de deixar-los verds públicament, la intèrpret feia un tuit en el que els acusava directament de no fer-li cas: “Fa una hora que truco a Línea Directa sense poder ni tan sols parlar amb un operador. Què teniu, línia directa a l’infern?“, es preguntava irònicament. Poc després, el community manager de la companyia responia a la seva crítica. Què li deia? Bàsicament intentava quedar bé en dir-li que volien revisar el que comentava i que necessitarien el número de pòlissa per privat per investigar què havia passat.

Hola, Melani. Nos gustaría poder revisar lo que comentas. Por favor, ¿nos puedes indicar por mensaje privado el número de póliza? https://t.co/QiFz5ScdaV . Gracias. — Línea Directa (@LineaDirecta_es) June 7, 2022

L’actriu assegura que no travessa una bona època

Melani Olivares va coincidir una entrevista a principis d’any en la que revelava que estava travessant una mala època econòmicament parlant. Haver patit el robatori del vehicle no suposa una bona notícia per a ningú, però encara menys en el seu cas. L’actriu té tres fills, el que fa que tota aquesta situació la preocupi molt: “Els he de mantenir així que sí, quan no sona el telèfon no ho passo gaire bé. Tinc els millors amics del món que treballen, que tenen diners i m’han pogut ajudar. Ara em mataran, però Yolanda Ramos, Carmen Marchi i Willy Toledo m’han ajudat a poder tirar endavant”.

En aquestes últimes setmanes reconeixia que havia trobat feina i que a poc a poc anava millorant la seva situació financera: “Continuo sense ser rica, però començo a respirar. La cosa s’està movent molt després de travessar una situació fotuda. Els teatres encara no estan al 100% i costa. De moment, em quedo més tranquil·la en veure que la cosa comença a moure’s i que m’estan donant diversos personatges per treballar amb altres directors”.