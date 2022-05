‘Masterchef’ expulsa la preferida i sorprèn molt en la repesca

Els concursants de Masterchef han viscut un programa molt intens aquest dilluns, en el que la prova d’eliminació no ha estat gens fàcil. Cada vegada és més complicat escollir qui ha de marxar, ara que el nivell de tots ells ha augmentat considerablement. Qui ha tingut l’última paraula ha estat el Pepe Rodríguez, xef i membre del jurat.

I això per què? En ser el protagonista de la prova, ja que consistia en replicar un dels seus plats estrella en un temps determinat. Tots ho feien més o menys bé, especialment Jannick perquè va aconseguir sorprendre amb una elaboració molt bona i feta en poc temps. Això va forçar els rivals a acabar els plats a correcuita, el que va acabar perjudicant Julia.

Finalment, ella va ser l’expulsada després de rebre un munt de crítiques del jurat: “Has treballat de manera bruta i encara hi ha intestins en les gambes! Ha estat un caos. T’hem vist cuinar nerviosa i amb les mans tremoloses, el que t’ha acabat passant factura. Et falta mà a la cuina i aquest plat no estava bé. El caldo no té gust de res…”, deien poc abans de confirmar que havien decidit que seria ella qui abandonés el concurs. Aquesta expulsió ha estat una gran sorpresa, tenint en compte que molts la consideraven una de les preferides.

La vuitena expulsada s’ha mostrat orgullosa del seu pas pel programa i ha reconegut que, en el fons, li feia il·lusió marxar a casa perquè així podrà retrobar-se amb els fills: “Hi ha serveix que surten millor que altres. Per mi ha estat cadascun un servei, m’ho he passat genial en aquesta feina i m’emporto amics. I això és difícil dir-ho perquè els amics triguen temps en fer-se… Però vaja, aquesta experiència és molt intensa”.

"Hay servicios que salen mejor que otros. Para mí ha sido cada uno un servicio, me lo he pasado genial en este trabajo y me llevo amigos. Es difícil decirlo porque los amigos tardan tiempo en hacerse. Pero, vaya, es tan intensa la experiencia" @juliamchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/N7yhPrKYyS — MasterChef (@MasterChef_es) May 30, 2022

El Luismi, protagonista de la prova més divertida de l’edició

Pel que fa a la resta de proves, un dels moments que més gràcia ha fet als teleespectadors ha tingut com a protagonista el Luismi. Els concursants s’enfrontaven a una de les proves més divertides del concurs, quan han de robar-se ingredients entre ells. El que sorprenia era l’actitud del participant, que optava per robar els cigrons dels companys… i també a ell mateix: “Me’ls robo a mi també perquè així som tots iguals”, deia per sorpresa del jurat.

I en la prova d’exteriors, què ha passat? Era en aquesta gala quan havia de viure’s un moment molt esperat: la repesca. Els concursants han anat fins a Segòvia i allà s’han retrobat amb els seus excompanys, que ho han donat tot per tornar als fogons del programa. L’escollida ha estat la Patricia, que ha elaborat les millors postres i s’ha guanyat el dret a tornar a ser concursant en ple dret. Aquesta decisió ha estat molt inesperada, el que ha agradat als teleespectadors.

Luismi se ha portado bien con sus compañeros y les ha robado a todos los mismos ingredientes. ¡Incluido a él mismo! ¿Es estrategia o bondad innata? #MasterChef10https://t.co/dIVyfbzNv1 — La 1 (@La1_tve) May 30, 2022

Retrobada romàntica d’Eva i Jokin

En aquesta edició de Masterchef s’ha cuinat una parella, el Jokin i l’Eva. Els dos concursants no trigaven en començar a flirtejar, el que ha acabat derivant en una relació que els té molt il·lusionats. Després d’una setmana sense veure’s, la retrobada ha estat molt romàntica i han deixat anar que tenen “molts plans“. Ella va ser l’eliminada fa un parell de setmanes, per la qual cosa intentava donar-ho tot per ser escollida com la repescada i poder tornar al concurs amb el seu xicot. Finalment, però, no ho aconseguia. Ell ha volgut animar-la: “Ho has fet molt bé i estic molt orgullós de tu. Em quedo trist perquè no entraràs, però des del principi vaig dir que jo venia a cuinar i aquest és el camí a seguir”.

Eva y Jokin se reencuentran en #MasterChef10: “Tenemos muchos planes”. 😍https://t.co/zgVa2KrMC9 — La 1 (@La1_tve) May 30, 2022

Samantha Vallejo-Nágera no va poder evitar interessar-se sobre l’estat de la seva relació. La parella no va dubtar en assegurar que estan millor que mai i, de fet, l’Eva va mostrar-se enamoradíssima: “Estava taquicàrdica perduda. El veig molt guapo i el trobava a faltar. Estic molt il·lusionada i sí, tenim molts plans. Vull fer moltes coses amb ell”, deia abans de tornar a abraçar i fer petons a la seva parella.