TVE pren una decisió inesperada amb l‘estrena de Masterchef

TVE acaba d’anunciar la data de l’estrena de la desena edició de Masterchef. El pròxim dilluns 18 d’abril, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera i Pepe Rodríguez donaran la benvinguda als nous concursants anònims a partir de les deu de la nit. La sorpresa ha estat majúscula, per això, ja que han pres una decisió al respecte que deixa caure que volen innovar i intentar aconseguir més audiència de totes les maneres possibles. Ens referim a la idea de començar a emetre aquesta temporada quan encara no haurà acabat Maestros de la costura, el que farà que tinguin dos realities emetent-se a l’hora. Aquesta no és la tònica habitual de la cadena pública, però haurien decidit avançar l’estrena del concurs de cuina per provar sort amb aquesta estratègia diferent.

És probable que hagin volgut fer coincidir els dos programes perquè Maestros de la costura no ha aconseguit els bons resultats del passat, un fracàs que preocupava la cadena pública. El que tenien clar era que volien repetir el dia d’emissió, els dilluns, una opció que els va comportar resultats molt bons l’any passat. El problema serà que s’emetrà els mateixos mesos que Supervivientes, el que no hauria de fer-li ombra perquè mai no acostuma a emetre’s els dilluns.

La guerra per les audiències és ferotge i ara encara més, ja que Telecinco ho està passant realment malament per culpa de la important pèrdua de teleespectadors que ha experimentat. TVE, per la seva banda, també vol començar a notar un augment de la quota de pantalla i per això han avançat una mica l’estrena del programa que més audiència els hi dona. Masterchef és la seva aposta més segura i confien que aquesta temporada torni a donar bons resultats. De moment emetran la versió amb gent anònima, que mai no triomfa tant com la de famosos. Sigui com sigui, sempre és un reclam veure com cuinen i com van millorant les seves qualitats culinàries.