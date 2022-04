Marta Riesco trenca en directe amb Antonio David Flores

Notícia bomba en el món del cor. Marta Riesco ha decidit trencar en directe amb Antonio David Flores. Tot ha començat quan en el programa ‘Ya son las ocho’, de Telecinco, li han preguntat si l’exguàrdia civil l’acompanyaria en la seva festa d’aniversari, i ella responia: “Lamentablement no vindrà. I a mi em fa molt de mal, però li haureu de preguntar a ell per quin motiu ha decidit no venir”. Seguidament, ha confessat com se sent: “Estic molt trista”.

“A vegades a la vida la gent té prioritats. I jo intentaré estar bé per la meva família. No vull entrar més, però m’hagués encantat que estigués aquí. Jo ho he fet tot, també en el meu aniversari, per tal que hi sigués. No podia ser-hi dimarts, tampoc avui, i hi ha coses que no depenen de mi”, ha dit la periodista amb llàgrimes als ulls. “Per a mi és un cop molt dur i crec que no puc continuar la meva relació amb ell després d’això”, ha confessat Marta.

Marta Riesco | Telecinco

I ha continuat explicant-se: “Crec que porto molt de temps lluitant per aquesta relació, i penso que no em mereixia això d’avui. No puc dir cap altra cosa. A vegades a la vida no es pot lluitar contra tot, i crec que he aguantat molt, com les crítiques constants de la gent. I sento fer-li això a la meva família precisament el dia que celebro el meu aniversari. El volia celebrar dimarts, que era el dia del meu aniversari, i ell tampoc no va poder ser-hi, ho vaig canviar a avui i de nou no ha pogut ser-hi”.

“Crec que són massa menyspreus i que per amor propi i dignitat no puc consentir-ho més“, ha sentenciat Marta, que ha explicat que Antonio David estava a Màlaga cuidant dels seus fills: “Ell està on creu que ha d’estar. Sembla que no ha de ser aquí, i ja està. Crec que el fet que enviés un ram de flors a la meva feina deixava clar amb qui està i de qui està enamorat, però crec que a vegades una es cansa de les situacions, i de tirar d’un carro on sembla que només estic jo”.

“El pitjor menyspreu que m’ha pogut fer és el dia d’avui, perquè era una cosa que havíem organitzat els dos, i ell no hi és perquè ha considerat que ha de ser en un altre lloc. Respecto la seva família, i sé que té uns fills, i ja vaig canviar el dia per tal que hi pogués ser, i tampoc hi és. Sento que no m’ha donat el lloc que em mereixo, però no per ell”, ha conclòs la periodista.