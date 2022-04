Marta Riesco menteix en directe sobre la seva edat i l’enxampen

Més problemes per a Marta Riesco. La parella d’Antonio David Flores ha fet anys, però resulta que l’han enxampat en haver mentit anteriorment sobre la seva edat. Va ser la presentadora Sónsoles Ónega qui fa unes setmanes en una entrevista al programa ‘Ya son las ocho’, de Telecinco, li va preguntar a la periodista quants anys tenia. “Ara en tinc 32″, va dir Marta Riesco amb cotundència i sense immutar-se, tot i que estava mentint.

Però ara s’ha fet públic que la reportera de Telecinco ha fet 35 anys! I la presentadora li ha demanat explicacions: “Hi ha una cosa que m’inquieta i em pertorba… Avui és el teu aniversari i vull que tothom sàpiga que jo m’he assabentat ara que aquesta senyora no em va dir la veritat, i moro per saber per quin motiu no em vas dir la teva edat real”. La periodista s’ha defensat: “Mare meva… Mai vaig pensar que d’aquelles declaracions us quedessiu amb aquesta dada“.

Sónsoles Ónega | Telecinco

Després de veure un vídeo resum sobre aquest assumpte al programa ‘Ya son las ocho’, la presentadora ha tornat a demanar a la xicota de l’exguàrdia civil que s’expliqui: “Marta, això requereix una explicació”. I així ho ha fet ella: “La realitat és que faig 35 anys. Vaig dir una mentida, però no ho vaig fer pensant que estava enganyant amb una gran mentida. No vaig mentir conscientment, perquè si em volgués treure anys me n’hagués tret 10“.

Un lapsus

En aquesta línia, ha continuat: “Crec que no estic en una edat com per haver de mentir en els anys que tinc, i estic encantada de fer-los i d’estar viva. Amb els nervis vaig dir que tenia 32 anys i en acabar em va trucar la meva mare dient-me que no entenia per quin motiu havia dit que en tenia 32. I jo em vaig quedar pensant, i me’n vaig adonar que havia estat un lapsus en tota regla“.