Anunci sorpresa de Marta Riesco: “Explicaré la meva història en un llibre”

Marta Riesco mai no s’hauria imaginat que acabaria tenint tantíssima repercussió mediàtica. La periodista va començar una relació amb Antonio David Flores en secret, ja que ell encara estava casat amb Olga Moreno quan va iniciar una aventura sentimental amb la reportera d’El Programa de Ana Rosa. Ella ja treballava al programa matinal de Telecinco quan va filtrar-se a la premsa aquesta relació, la que la va col·locar a primera línia mediàtica.

Des de llavors, Marta Riesco és un altre dels molts personatges del món del cor i sembla que això no li desagrada. Ella diu que és un suplici, és clar, i que per culpa d’aquesta pressió ha hagut d’agafar la baixa en dues ocasions. Ara bé, una cosa és el que diu i una altra els fets… tenint en compte que se n’ha aprofitat per fitxar per més programes, per treure una cançó i ara, per publicar el seu primer llibre.

Així ho assegura davant la revista Semana, que publica una entrevista amb la jove reportera en la que revela que ha decidit explicar tota la seva història en un relat que posarà a la venda. Molta gent s’ha interessat per la seva versió de la història, en la que l’han venut com a la tercera en discòrdia d’un matrimoni que semblava ideal. Ara diu que sempre havia volgut escriure un llibre, un somni al que no vol renunciar: “He començat a escriure un llibre en el que explicaré la meva veritat. Aquí em confessaré i ho explicaré tot”. Com l’anomenarà? Sin miedo, un títol amb el que pretén demostrar que s’ha cansat de callar-se les coses.

Marta Riesco anuncia que publicarà un llibre | Telecinco

Marta Riesco confia que aquest projecte interessi

La noia confia que la gent realment estigui interessada en el seu testimoni, però igualment es dedica a promocionar-lo i crear expectatives altes que ajudin a les vendes: “Sé que aquest llibre farà parlar molt“. Confessa que el projecte la té molt il·lusionada: “S’ha parlat de mi a revistes i programes, però ara vull ser jo qui expliqui la seva història sense censura i en primera persona. Jo no sóc com m’han volgut dibuixar en alguns programes de televisió i crec que un llibre és una bona manera de demostrar com sóc realment i treure a la llum què m’ha passat i què no”.

De ben segur que aquesta publicació genera un munt de titulars i encara més hores de tertúlia en els programes del cor. Sálvame deu estar desitjant que acabi d’escriure’l i el publiqui, ja que pot ser una manera genial de tenir contingut de cara a aquestes vacances estiuenques.