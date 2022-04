Marta Riesco: “Ploro i tinc atacs d’ansietat per culpa de ‘Sálvame'”

Marta Riesco no pot més i no vol permetre més humiliacions. La parella d’Antonio David Flores ha guanyat moltíssima repercussió mediàtica gràcies a aquesta relació, la que no té res a veure amb la que tenia fins fa uns mesos com a reportera d’El Programa de Ana Rosa. El canvi va ser tan xocant que va veure’s obligada a demanar la baixa, ja que es veia superada per la situació. Amb la premsa darrere i els companys de Sálvame atacant-la per sortir amb el seu enemic, va enfonsar-se. Ara ha tornat a la feina i les coses no s’han calmat precisament, sinó que s’han accentuat encara més. Jorge Javier Vázquez, per exemple, la critica sense pietat en la seva columna d’opinió d’aquesta setmana.

La periodista està farta de suportar humiliacions i burles, les que li dediquen a Sálvame dia si dia també. És per això que ha fet un cop sobre la taula i ha publicat un seguit de vídeos en els que expressa la seva indignació: “Des de fa cinc mesos estic patint un assetjament increïble per part de Sálvame i de Jorge Javier, fins al punt d’haver d’agafar-me una baixa mèdica. Era insofrible i massa. Gràcies a la teràpia vaig començar a veure les mofes d’una altra manera, però en aquests darrers dies han traspassat uns límits molt greus. Jorge Javier ha dit que no hauria de continuar treballant el setembre i que no em contractaria com a reportera quan l’única cosa que he fet és enamorar-me d’una persona a qui ells consideren que ha comès un delicte, encara que la justícia no ho vegi així. Han agafat la bandera del feminisme, de l’assetjament i el maltractement. Per què ara fan això amb mi en la cadena en la que treballo?”, lamenta la jove.

“Com pot una persona com Jorge Javier, a qui jo admirava i que narrava en els seus llibres episodis d’assetjament estar rient-se ara del meu nas i dels meus ulls? Jo no sóc filla de, dona de… Jo he arribat aquí per la meva carrera. Ara que hi he arribat i que he reconegut estar enamorada, creieu que em podeu fer això? Creieu que he d’arribar a casa plorant amb un atac d’ansietat perquè us rieu de mi cada dia? L’únic que vull és continuar treballant i viure. Heu de parar perquè un dia algú cometrà una bogeria pel linxament públic que feu. Jo no puc més. Veig que no pareu perquè voleu que torni a agafar una baixa o que faci alguna cosa més greu que no tingui solució”.

Marta Riesco es defensa públicament | Instagram

Molt dura, continua en la seva súplica: “Us demano, si us plau, que em deixeu en pau i que deixeu de riure’s de mi. Fa mesos que intenteu destrossar-me. Els responsables que no continuï treballant sou vosaltres. No podeu tractar així una persona només perquè s’ha enamorat d’un noi que no us agrada. Si de debò aquesta cadena està tan conscienciada amb la salut mental, us demano que doneu exemple del que prediqueu. Jo no he fet res dolent. El problema és que tot el que esteu fent, genera que no pugui treballar com a periodista perquè em ridiculitzeu“.