Marta Riesco i Antonio David Flores estarien pensant en casar-se

Bomba en el món del cor. Marta Riesco i Antonio David Flores ja no amaguen la seva relació i, segons Alba Carrillo, la parella estaria pensant en contraure matrimoni. “És possible que hi hagi boda a Mediaset”, ha assegurat l’ex de Feliciano López al programa ‘Ya es mediodía’, on treballa com a col·laboradora.

Marta Riesco | Telecinco

“Jorge i jo hem estat convidats, i ja estic preparant la pamela”, ha insistit Alba Carrillo. En aquest sentit, ha afegit: “Ella té intencions de futur amb Antonio David”. Ara caldrà veure si els protagonistes es pronuncien i ho desmenteixen o, per contra, ho confirmen. Tot i així, la notícia d’Alba Carrillo resulta una mica precipitada, ja que per poder-se casar primer l’exguàrdia civil s’hauria de divorciar de la que ha estat la seva dona fins ara, Olga Moreno, que es va assabentar que estava amb Marta Riesco a través d’una portada d’una revista del cor.

La reacció de Rocío Flores

I sobretot cal esperar per veure com reaccionarà la filla d’Antonio David, Rocío Flores, que no pot veure a Marta Riesco i que no vol tenir cap mena de relació amb ella. Recordem que totes dues eren companyes de feina a ‘El Programa de Ana Rosa’ i que també van construir una bona amistat, però la filla de Rocío Carrasco es va sentir traïda quan es va fer pública la relació de Marta amb el seu pare.

Antonio David Flores – Europa Press

Des d’aleshores no ha volgut tornar a parlar amb ella ni s’hi vol referir públicament. De fet, quan en el programa on treballa se li pregunta per la periodista, sempre insisteix que no vol pronunciar-se i que només vol que tothom -en referència a Antonio David i a Olga Moreno- sigui feliç amb les parelles que puguin tenir. Però si finalment el casament acaba produint-se, hi anirà Rocío? O li farà el lleig al seu pare de no presentar-s’hi?