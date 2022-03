Marta Riesco confirma que vol casar-se amb Antonio David Flores

Va ser Alba Carrillo la primera que va assegurar que Marta Riesco i Antonio David Flores estarien pensant en casar-se. “És possible que hi hagi boda a Mediaset”, assegurava l’ex de Feliciano López al programa ‘Ya es mediodía’, on treballa com a col·laboradora. “Jorge i jo hem estat convidats, i ja estic preparant la pamela”, va insistir Alba Carrillo, que va afegir: “Ella té intencions de futur amb Antonio David”. I sembla que no anava gens desencaminada, ja que ha estat la pròpia Marta la que ha confirmat la informació.

La periodista s’ha assegut al plató del programa de Telecinco ‘Ya son las ocho’ i ha respost a totes les preguntes que li han fet els seus companys, després de més de dos mesos sense pronunciar-se. “Quan algú està enamorada o enamorat, com no s’ha de voler casar?“, ha dit amb contundència Marta, que ha matisat: “No m’han demanat matrimoni, lògicament”.

Marta Riesco i Antonio David Flores – Telecinco

“Tot està bé a la meva vida”

“Hi ha coses que no es poden negar. Només cal veure’m la cara de felicitat, i això és perquè tot està bé a la meva vida”, ha assegurat la periodista, que també s’ha referit a Rocío Flores, la filla de l’exguàrdia civil, amb qui tenia una bona relació d’amistat abans que es fes pública la relació amb Antonio David. A dia d’avui, la també filla de Rocío Carrasco ha assegurat que no vol tenir relació amb la periodista, i que no vol saber res de la relació sentimental que manté amb el seu pare.

“Només tinc bones paraules cap a ella, i jo estic aquí per quan ella vulgui i ho necessiti. Sempre estaré per a ella. Estic feliç, molt contenta, i em sap greu que la gent no se n’alegri. L’amor és amor, i ja està”, ha assenyalat Marta, visiblement contenta i sense voler entrar en detalls.