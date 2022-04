Forta baralla de Belén Esteban i Marta Riesco: “Les han hagut de separar”

Marta Riesco és en boca de tots des que trenqués la relació amb Antonio David Flores en directe. No li va agradar que la deixés plantada en la festa d’aniversari que havien escollit com a data per a la seva presentació oficial com a parella. Molts companys de professió han començat a criticar la reportera d’El Programa de Ana Rosa, a qui acusen de voler atenció mediàtica sigui com sigui. La més dura amb ella ha estat Belén Esteban, que l’ha deixat verda a Sálvame. Com era d’esperar, Marta Riesco no ha callat i li ha dedicat un atac duríssim: “Ella diu que es mofa de mi? Doncs el mateix dic. A més a més, almenys jo he anat a la Universitat“.

L’ambient entre elles està més tens que mai, el que ha motivat una situació desagradable que està fent parlar molt. Les dues tertulianes de Telecinco van trobar-se ahir en el bar La Muralla, molt a prop de les instal·lacions de la cadena. És habitual veure-hi famosos dels diversos programes, el que també va passar ahir a la tarda. Diversos testimonis han compartit a la revista Semana que Marta i Belén van protagonitzar una monumental baralla que va deixar tothom amb la boca oberta.

“Han hagut de separar-les perquè estaven a punt d’arribar a les mans. Marta ha vist a Belén i s’ha apropat cap a ella de males maneres. En veure-la, li ha recriminat que es mofi d’ella. Belén, per la seva banda, li ha dit que no calia que recordés que no té estudis superiors i que no li permetia que continués parlant de la seva filla. A partir d’aquí han començat una discussió dialèctica plena de retrets fins que Marta li ha dedicat un cop molt baix i totalment fora de lloc, el que ha fet que Belén esclatés i les persones presents haguessin de separar-les per evitar mals majors”, expliquen.

Marta Riesco talla amb Antonio David Flores i continua rebent la fúria dels companys |Telecinco

Marta Riesco no fa més que denunciar el tracte que està rebent, el que considera que és injust perquè no ha fet res malament. Creu que tot es tracta d’una venjança cap a Antonio David Flores, a qui Telecinco ha fet la creu des que s’emetés el documental de Rocío Carrasco. Molts pensaven que el clima de tensió es rebaixaria ara que han tallat, però els tertulians de Sálvame continuen carregant contra ella ara que és la seva exparella.