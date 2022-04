Marta Riesco, a llàgrima viva després de la ruptura amb Antonio David

Marta Riesco va deixar els teleespectadors de Telecinco amb la boca oberta en tallar en directe amb Antonio David Flores. La reportera d’El Programa de Ana Rosa havia organitzat una gran festa d’aniversari, la que havia dit públicament que farien servir com a presentació oficial. La sorpresa? Que l’exmarit de Rocío Carrasco no s’hi presentava, el que ella es prenia com una falta de respecte que demostra que no està convençut de la seva relació. Disgustada i plorant sense parar, aquest matí ha reaparegut en el seu programa per explicar com es troba després d’aquesta ruptura: “L’he trucat i no m’agafa el telèfon… No he pogut parlar amb ell des de llavors. El pitjor és que ell ha estat fent vida normal, com si res, durant tot el cap de setmana. Això sí, no està agafant el telèfon a ningú. Em sembla molt complicat que pugui haver-hi reconciliació, la veritat. Jo només volia començar a fer vida normal de parella, però sembla que ell no…”.

“Estic molt decebuda amb Antonio David“, ha arribat a etzibar. La jove periodista confiava que la seva història d’amor era vertadera: “Ha vist la seva xicota plorar a televisió. Si hagués estat a la inversa, jo almenys hauria fet alguna cosa per fer-lo sentir millor. Esperava una trucada i no s’ha produït. Aquesta és una situació difícil perquè no vull victimitzar-me i no dic que ell sigui mala persona. Sé que no està bé psicològicament”.

Ella no es troba bé perquè s’adona que aquesta és la ruptura definitiva: “Han passat molts dies i ha tingut temps per veure com està la situació, potser he estat massa sincera. Nosaltres hem tingut molts problemes, però jo sempre he lluitat. Crec que has de lluitar per l’amor, així que sí. La culpa és d’ell, ell és qui havia de posar les cartes sobre la taula. No ens han posat les coses fàcils, però ell és l’únic culpable”.

Marta Riesco trenca amb Antonio David Flores en directe | Telecinco

La Marta s’imagina que a Antonio David no li va fer gràcia que ella esclatés enfadada en directe en saber que ell no acudiria a la festa: “Potser esperava que l’excusés? Doncs ho sento, però no em penedeixo. Em penedeixo d’haver tingut tanta il·lusió per una cosa que al final no va passar. Jo m’he jugat la carrera, el prestigi… Se m’ha ridiculitzat només pel simple fet de sortir amb ell i crec que em mereixia, almenys, aquell moment”.