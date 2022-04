Marta Riesco a Antonio Avilés: “Et dono 2 segons per rectificar”

Marta Riesco ha tornat amb Antonio David Flores. I les reaccions que ha aixecat aquesta reconciliació han estat múltiples i diverses. En el programa ‘Viva la vida’ el periodista Antonio Avilés ha assegurat que la periodista ha donat una exclusiva a una revista i que ho ha fet sola. A més, ha assegurat: “Ha donat una entrevista i ha parlat molt malament d’Antonio David, i ha explicat que no estava d’acord amb certes actituds de l’exguàrdia civil”.

Però el periodista no s’ha quedat aquí i ha donat més detalls: “Marta dona una entrevista a una revista del cor on explica que no ha estat d’acord amb actituds d’Antonio David des que van trencar i fins a la data de l’entrevista. Però ell s’assabenta de que ella ha parlat, i llavors ve a Madrid per intentar neutralitzar a la periodista i que no segueixi parlant”.

El programa ‘Viva la vida’ | Telecinco

En aquest moment, Marta ha trucat a la periodista Isabel Rábago amb un missatge molt clar: “Diu que et dona exactament dos segons per rectificar i desmentir la informació. Perquè si no ho fas, et portarà davant d’un jutge. Ella assegura que no s’ha fet cap foto per a cap revista, que no ha donat cap entrevista en contra d’Antonio David i et dona l’opció com a companya de que rectifis aquesta informació”. A més, també ha enviat un missatge molt contundent a Paloma García Pelayo: “Fals, fals i fals. No ha passat”.

“Li dono les gràcies a Marta per donar-me l’oportunitat de rectificar, però és una informació que m’ha arribat, i crec que res del que estic explicant és delictiu, perquè no estic malmeten el teu honor. Tu no estàs en conformitat, però fes el que creguis oportú i jo ja em defensaré on m’hagi de defensar. Marta ha fet l’entrevista, però al final ha demanat que no es publiqui”, ha conclòs el periodista, mantenint la seva informació.