María Teresa Campos: “Gustavo és el fill que mai vaig tenir”

María Teresa Campos té una mà dreta. Algú que l’acompanya sempre allà on va. Que sempre està al seu costat. Es tracta de Gustavo Guillermo. Ell és l’home en el qual la periodista ha dipositat la seva total confiança, i és que s’ha convertit en un pilar tan important del seu dia a dia i forma part activa de la seva rutina familiar que no dubta a reconèixer que, per a ella, “Gustavo és el fill que mai vaig tenir”. La veterana presentadora es desfà en elogis i afalacs cap al seu ‘àngel de la guarda’, amb el qual posa per la revista ‘Semana‘, a la qui ha concedit una entrevista parlant de Gustavo.

La reconeguda periodista no té res més que bones paraules cap a Gustavo, l’home que no només l’acompanya diàriament en la seva rutina, sinó que li dona suport també des de fa ja 33 anys, convertint-se naturalment en un membre més de la família. La presentadora reconeix que “ell em cuida, em protegeix, és les meves mans i els meus peus”, en el seu afany per tal que Gustavo tingui reconeguda la seva inestimable feina, que va començar sent estrictament laboral, però que l’afecte que s’ha guanyat li fa mereixedor d’una consideració molt major, gairebé com un fill més per a ella -i un germà per a Terelu Campos i Carmen Borrego-.

María Teresa Campos, en una foto d’arxiu – Europa Press

La seva sola presència fa que María Teresa Campos se senti en “tranquil·litat i amb seguretat”, motiu pel qual el presenta oficialment al món des de la revista ‘Semana’, perquè, com reconeix, “m’agradaria que la gent el conegués i l’apreciés tant com jo”. El mateix li passa al propi Gustavo, que en conversa amb la mateixa revista de lcor sentencia que María Teresa Campos “és una segona mare per a mi”.

Les que no parlen en l’entrevista de ‘Semana’ són les filles biològiques de María Teresa Campos, Carmen Borrego i Terelu Campos. En alguna ocasió han assegurat que Gustavo és una mena de germà per a elles, però també van reconéixer que no els hi havia agradat gaire la primera entrevista que va donar, ja que consideraven que s’havia de mantenir en l’àmbit privat, i no sortir als mitjans de comunicació.