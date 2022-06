L’entrevista definitiva de María Teresa Campos: drogues, amants i suborns

María Teresa Campos és la protagonista d’una de les portades del dia, a la que arriba gràcies a l’entrevista incendiària que ha concedit al tertulià de Sálvame, Kiko Hernández. La icònica periodista vol feina i no es cansa de repetir-ho, el que torna a fer en aquesta conversa a Diez Minutos en la que també ha parlat de temes molt personals: “Hi ha una part de la meva vida de la que no en parlarà mai per les meves filles”, diu. A què es refereix? Al suïcidi del seu marit, el pare de Terelu i Carmen Borrego. Ara bé, sí que ha volgut aprofitar per tractar altres temes sobre la seva vida íntima.

Entre ells, ha tret a la llum que va tenir moltes relacions quan va traslladar-se a Madrid: “Quan vaig arribar a la capital va ser com començar a viure. No em va anar malament, precisament… Em va posar al corrent pel que fa a les relacions”. De fet, hi ha un moment de l’entrevista en la que arriba a assegurar que va fumar-se un porro amb Joaquín Sabina després d’entrevistar-lo a la ràdio: “Recordo pensar que si li demanava que em passés el porro, l’entrevista seria meravellosa. Així que li vaig dir que me’l passés i ens el vam fumar entre els dos”.

María Teresa Campos concedeix una entrevista molt potent | Diez Minutos

De la seva carrera professional es queda amb l’etapa de TVE: “Va ser la millor… Després van venir les televisions privades i van començar a interessar-se per mi. Un dia vaig conèixer Hermida i ell va canviar la meva vida. Desgraciadament, va morir-se molt aviat”.

María Teresa Campos reconeix que va comprar unes fotos de Pipi Estrada

Darrerament s’ha parlat d’ella a Sálvame per una història amb Pipi Estrada, el periodista esportiu que va sortir amb la seva filla Terelu durant una temporada. Les coses no van acabar bé entre ells, fins al punt que han estat molts anys sense parlar-se. I què pinta María Teresa? Bàsicament, que va haver d’intervenir quan un fotògraf va captar el Pipi a la sortida d’un puticlub. Encara sortia amb Terelu en aquella època, el que hauria convertit aquelles fotos en una gran exclusiva.

Per tal d’evitar que la filla quedés de banyuda, María Teresa va pagar 2,5 milions de pessetes (15.000 € actuals) per retirar les fotos del mercat. La seva filla no va assabentar-se fins fa poc de la polèmica, encara que la mare va acabar dient-li més endavant un cop ja havien tallat. L’escàndol va sortir a la llum fa un parell de setmanes, quan aquesta enxampada va produir-se fa molts anys. El programa del cor de Telecinco, Sálvame, va assabentar-se fa poc, per això, el que van aprofitar per treure-ho a la llum.

La filla de María Teresa, Carmen Borrego, enxampada amb una bossa d’imitació

La filla petita de María Teresa, Carmen Borrego, ha estat enxampada aquesta setmana quan es comprava una bossa d’imitació al top-manta. Això ha donat ales a alguns tertulians de televisió per criticar-la, com era d’esperar, especialment entre els seus detractors. El fotògraf Diego Arrabal, per exemple, ha aprofitat per recordar que adquirir un producte falsificats pot entendre’s com un delicte de recaptació”.

“I ara dius que és mentida aquesta informació, però jo tinc el vídeo d’aquell moment en què et feien fotos davant del top-manta. Creus que tot això és un joc i que aquí tots et riurem les gràcies… Jo intento no fer sang amb això teu, ja que tot això em fa entre pena i fàstic perquè tu saps millor que ningú com funciona aquest negoci”, ha etzibat.