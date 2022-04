María Pombo, preocupada per l’esclerosi: “No vull ser una càrrega”

María Pombo és una de les influencers més famoses de tota Espanya. Ella va ser una de les primeres en aquest fructífer negoci, en el que va entrar gràcies a la seva relació amb el futbolista Álvaro Morata. Les coses no van acabar gaire bé entre ells: “Li vaig donar una segona oportunitat i vaig anar a Torí amb ell. No em sentia valorada, ens barallàvem moltíssim i teníem molts problemes. Quan vaig conèixer a Pablo Castellano, el meu actual marit, li vaig dir que continuava enamorada del meu ex i que això no canviaria… Però va ser tornar a Espanya i adonar-me que qui pensava que era el meu gran amor, no ho era. Vaig començar a sortir amb Pablo, que és arquitecte, i ell em va impulsar cap endavant, va ser la primera persona que va creure en mi”. Ja han passat set anys des de llavors i actualment estan casats i són pares d’un nen d’un any. Molts la recordaran per la seva boda, precisament, en la que van posar l’himne d’Espanya durant la cerimònia religiosa.

María Pombo habla de su relación con Álvaro Morata: “Cuando lo dejé con él lo pasé muy mal. Yo estaba muy enamorada”. #MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/UguZOMLTdE — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 2, 2022

María Pombo va viure l’embaràs amb molta por per culpa d’una mala notícia sobre el seu estat de salut. La jove, de 27 anys, va saber que patia esclerosi múltiple quan només feia uns dies que sabia que esperava el seu primer fill. El diagnòstic va afectar-la molt, encara que l’ajudava a conèixer detalls de la malaltia perquè la seva mare també la pateix: “Vaig estar 15 dies sense publicar res a Instagram perquè em trobava en estat de xoc. La malaltia no té cura, però sí que hi ha moltíssims tractaments. El problema és que aquesta és la malaltia de les mil cares, que et pot deixar sense parla, immòbil, cega d’un ull… En el meu cas, vaig tenir sort perquè em va provocar formigueig”.

“Pensava que el meu bebè no sobreviuria… Quan em van dir que era esclerosi vaig plorar, però almenys no era una malaltia desconeguda i tampoc no és una malaltia que et mati en tres mesos. És un gran problema perquè tinc un fill i no vull que em vegi apagant-me a poc a poc. No vull ser una càrrega i que es preocupi per mi i no vull no poder acompanyar el meu fill a la boda perquè no pugui caminar. L’esclerosi forma part de mi, però no vull que em defineixi. Faré vida normal fins que no pugui fer-la”, reflexionava mentre no podia evitar emocionar-se.

María Pombo habla de sus peores momentos de su vida cuando descubrió que padecía esclerosis múltiple estando embarazada. #MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/m0mVRRgy2I — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 2, 2022

María da toda una lección de vida en su entrevista con Bertín: “no quiero que mi enfermedad me defina. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá sea siempre”. #MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/urVOJwjxpW — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 2, 2022

La part de l’entrevista més comentada, però, té com a protagonista Bertín Osborne. El presentador tenia davant una de les influencers més famoses del país, però no era capaç d’informar-se mínimament sobre què és el que fa a Instagram: “Però què és això de ser influencer o això que tu fas?“. Els teleespectadors han manifestat molta incredulitat a Twitter i també l’han criticat per no haver estat capaç de buscar una mica d’informació quan es tracta d’una professió tan estesa actualment.